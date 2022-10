Lideranças de Apucarana destacam eleição de Beto Preto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto (PSD), eleito a deputado federal

Lideranças políticas e empresariais de Apucarana se manifestaram, ontem, bastante satisfeitas com resultado das urnas, que neste domingo elegeu o apucaranense Beto Preto (PSD) a deputado federal. A avaliação é a de que, a partir de agora, depois de 32 anos sem eleger um deputado nato, Apucarana terá uma maior representação política na esfera federal, o que pode render um bom retorno para a cidade em termos de projetos e recursos.

continua após publicidade .

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aida Assunção, considera que a eleição de Beto Preto para deputado federal foi uma vitória muito grande para toda a população de Apucarana. Ela diz que, na condição de cidadã apucaranense e como dirigente de uma entidade sindical, se sem te muito feliz com a sua eleição.

“A nossa cidade merece e sei que ele vai conseguir muitas coisas para Apucarana” - Aida Assunção, presidente Sivana - Aida Assunção, presidente Sivana

continua após publicidade .

Para Ainda Assunção, é certo q ue o deputado eleito, como médico e ex-secretário estadual da Saúde, vai trabalhar bastante por mais recursos para a saúde pública e, em especial, para os hospitais de todo o Brasil e de Apucarana. Mas pela sua competência como gestor público que sempre foi também vai defender propostas de interesse de outros setores da economia. “No caso de Apucarana, acredito que tudo que estiver ao seu alcance acredito que ele vai conseguir trazer para a cidade”, afirmou.



Para a presidente do Sindicato da Indústria eo Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Elisabete Artigo, a eleição do ex-prefeito Beto Preto para deputado federal foi uma vitória importantíssima para Apucarana. “Conseguimos eleger um deputado federal, após 30 anos, muito qualificado para o cargo, o qual estará trabalhando para melhorar ainda mais nossa cidade”, comenta a empresária.

“Para as indústrias de confecção teremos um grande aliado que sempre foi nosso parceiro. Apucarana agora tem um deputado federal visionário a nosso favor”, completa.

Siga o TNOnline no Google News