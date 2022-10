Leonardo e Gusttavo Lima vão à Brasília declarar apoio a Bolsonaro

Da Redação

O encontro entre o candidato e os artistas ocorreu nesta segunda-feira

O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu os cantores Gusttavo Lima, de 33 anos, e Leonardo, de 59, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira (17). Os artistas foram ao local para manifestar apoio ao político.

Os artistas gravaram um vídeo com o candidato à reeleição. (Vídeo está logo abaixo)

"Sempre fui apaixonado pelo sertanejo. Eu sou do interior de São Paulo, aquele jeitão meio do povão [...] Gusttavo Lima e Leonardo realmente é uma marca para nós. O que nós queremos com isso? Mostrar que têm dois lados bastante distintos", disse Bolsonaro na transmissão.

Durante o vídeo, Bolsonaro falou sobre o livre mercado, o agronegócio e valores de sua campanha como o respeito à propriedade privada, entre outros. Logo após o discurso, ele cedeu espaço para os artistas se pronunciarem.

"Primeiro, agradecer ao presidente pela oportunidade. A gente, como veio do interior, né Léo? A gente nunca imaginou que poderia estar do lado de um presidente e receber a gente tão bem assim", iniciou Gusttavo.



"É sobre isso, eu acho que é sobre o idealismo da família, dos filhos. Eu acho que essa campanha relata mais do que tudo que a gente tá vivendo hoje. Não é sobre nós, não é sobre eu, sobre minha esposa. É sobre o futuro dos nossos filhos. É sobre o agro, sobre as pessoas do interior, sobre as pessoas que colocam comida na mesa de cada brasileiro, é gente trabalhando, muita gente fazendo parte disso e levando essa comida para as pessoas do mundo inteiro", afirmou o cantor.

"Eu defendo muito esse pessoal que trabalha dia e noite para produzir, muitas das vezes tomam prejuízo na safra porque tudo depende do clima, da chuva, depende do sol. E eu sou a favor total e eu tô aqui para prestar o meu apoio aos pequenos produtores que colocam sempre o seu melhor e todos os nossos grandes pecuaristas, os produtores de soja, de milho e de feijão".

"Sobre a família, a gente veio de mundo em que tivemos nossos princípios, as nossas educações vindas dos nossos pais e é coisa que eu não abro mão. Eu tenho certeza que todo cidadão de bem não vai abrir mão também e jamais negociará a sua família, o seu bem mais precioso. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Tá aqui o meu total apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro", concluiu o artista.

Assista:

