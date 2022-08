Laerson Matias (PSOL-PR) quer ser braço de Lula no Senado

Da Redação

Ele é presidente do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no Paraná

Disputando uma vaga ao Senado Federal pela primeira vez, o candidato Laerson Vidal Matias (PSOL), é natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, mas vive em Cascavel, região oeste do Paraná desde 1985. Laerson tem 59 anos, é casado e pai de quatro filhos. Acadêmico de Direito, o candidato é bancário, diretor do Sindicato dos Bancários de Cascavel e região, e presidente do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no Paraná. Laerson afirma que quer ser o braço de Lula no Paraná, e defende mudanças no modelo produtivo, reforma tributária e uma reformulação na constituição, no que desrespeito a educação.

O candidato ao Senado defende, basicamente, três principais propostas de atuação. O carro chefe de sua campanha é defender um novo modelo produtivo para o campo e para a cidade. “O Paraná é um estado agrícola e o modelo do agronegócio já não atende mais às necessidades do campo, pois a proposta do agronegócio é a expansão das bases produtivas, e as fronteiras agrícolas paranaenses já não permitem mais avançar nesse modelo”, considera.

O segundo eixo de sua campanha é a reforma tributária, a fim de desonerar quem ganha até dois salários-mínimos.

“A política tributária nacional faz com que estes contribuintes gastem metade de seus ganhos apenas com impostos. Para compensar essa desoneração, defendo a tributação dos mais ricos por meio de impostos sobre fortunas” - Laerson Matias, Candidato ao Senado - Laerson Matias, Candidato ao Senado

O terceiro eixo de sua campanha é a mudança nas regras de endividamento da União, Estados e Municípios. “A dívida pública compromete mais da metade de tudo que pagamos de impostos, e quanto mais pagamos mais a dívida cresce. Para evitar esses desvios e corrupção por meio de endividamento, é preciso que haja auditoria permanente nos contratos de dívida”, resume.

Outro destaque apontado pelo candidato é de uma mudança na Constituição no capítulo que desrespeito a educação. “É um absurdo que os brasileiros sejam tratados com tanta discriminação pelo orçamento por conta do local onde eles nascem. O salário do professor de ensino fundamental deve ser igual em todo o país, que o estado e o município entrem com 25% e a União garanta, com um grande projeto nacional de uma federalização, uma carreira nacional docente, para que todos os professores tenham o mesmo salário e todas as escolas recebam os mesmos investimentos”, defende.

Assista a entrevista completa com o candidato:

DADOS DO CANDIDATO

Nome LAERSON VIDAL MATIAS

Número 500

Partido político PSOL

Sua primeira candidatura foi a de Deputado Estadual, em 2002, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2005 foi um dos fundadores do PSOL no Paraná, partido pelo qual foi candidato a Deputado Estadual, em 2006, e candidato a Vereador de Cascavel, em 2016. Laerson nunca foi eleito.



DADOS PESSOAIS

Nome completo LAERSON VIDAL MATIAS

Data de nascimento 27/11/1962

Ocupação Bancário e Economiário

Grau de Instrução Superior incompleto

Estado Cívil Casado

Município de nascimento SC-SÃO MIGUEL DO OESTE

Cor/Raça BRANCA





