Justiça Eleitoral reforça importância de consultar locais de votação

O app e-Título pode ser baixado apenas até o próximo sábado (1º)

A Justiça Eleitoral de Apucarana reforçou nesta quinta-feira (29) a importância do eleitor consultar com antecedência o seu local de votação, evitando, dessa forma, problemas durante as eleições deste domingo (2).



O local de votação pode ser conferido de várias maneiras. Uma delas é no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No topo da página principal, basta clicar na área “Eleitor e Eleições”, “Título de Eleitor”, “Título e local de votação - Consulta por nome” ou acessar o link https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor#/.

É possível saber ou confirmar o local de votação também ligando para o Disque Eleitor no número 0800 640 8400 ou pelo telefone da Justiça Eleitoral de Apucarana, o (43) 3423-2940.

Outra opção é o e-Título, que pode ser baixado de graça nos celulares Android ou iOS. Basta acessar a opção “Onde Votar” no aplicativo e confirmar o local. No entanto, o app pode ser baixado apenas até o próximo sábado (01). Além de servir como identificação caso o eleitor tenha cadastro biométrico, o aplicativo permite justificar o voto em caso de ausência e obter a certidão de quitação eleitoral.

O TRE-PR também disponibilizou um Qr Code para informar a seção. Cartazes com serão colocados nas seções eleitorais para que o eleitor possa confirmar que está no local certo para a votação.