Justiça Eleitoral orienta sobre locais de votação; confira

No dia 02 de outubro, muita gente ficou perdida e acabou ligando para a Justiça Eleitoral de última hora

O Cartório Eleitoral de Arapongas manifestou-se nesta semana preocupado com o grande número de eleitores que, no primeiro turno, saíram de casa sem saber o seu local de votação e, assim, muita gente ficou perdida e ligando para a Justiça Eleitoral na última hora. Idêntica situação ocorreu em muitos outros municípios da região e do Paraná.

A Justiça Eleitoral pede para as pessoas que, durante esta semana, verifiquem a sua seção conforme consta do título eleitoral. Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível descobrir o local de votação na aba “Eleitor e Eleições”, na parte superior da página. Ao clicar nesse tópico, a pessoa será redirecionada para dois menus: em “Eleitor”, é só clicar no link “Local de votação/zonas eleitorais”.

A página oferecerá uma série de opções, que vão desde a simples consulta ao local de votação até a pesquisa aos locais de votação para o eleitorado que solicitou o voto em trânsito e, ainda, o voto em trânsito do eleitorado militar e servidores da Justiça Eleitoral que estarão em serviço no dia da eleição.

Para pesquisar, basta preencher três informações:

o nome, número do título de eleitor ou CPF;

data de nascimento; e

nome da mãe.

Feito isso, a página indicará o resultado com o número da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

