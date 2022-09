Justiça Eleitoral faz apreensão em comitês de Moro e Paulo Martins

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No Twitter, Moro disse que a operação de busca e apreensão foi "abusiva"

A Justiça Eleitoral cumpriu neste sábado (3) operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), candidato a senador no Paraná, para recolher materiais de campanha. A decisão da Justiça Eleitoral atende a pedido da Federação "Brasil da Esperança", formada pelo PT/PCDOB/PV. A federação apontou que Moro colocou o nome do suplente de senador em tamanho e proporção inferior ao exigido pela lei eleitoral. A reportagem é do G1.

continua após publicidade .

A sentença, da juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foi dada na noite de quinta-feira (2). Ela determinou, além da busca e apreensão, a regularização do material sob pena de multa diária de R$ 5.000.

O advogado de Moro, Gustavo Guedes, disse que os nomes dos suplentes estão de acordo com a lei eleitoral e que irá recorrer da decisão. A busca se deu na casa de Moro porque é o endereço indicado no registro da candidatura na Justiça Eleitoral. "Repudia-se a iniciativa agressiva e o sensacionalismo da diligência requerida pelo PT”, afirmou.

continua após publicidade .

No Twitter, Moro disse que a operação de busca e apreensão foi "abusiva". "O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido", disse. "Nada comparável aos bilhões de reais roubados durante os governos do PT e do Lula. Não me intimidarão, mas repudio a tentativa grotesca de me difamar e de intimidar minha família", afirmou o candidato.

A assessoria da Justiça Eleitoral do Paraná informou que o processo corre em segredo de justiça e que, até a última atualização desta reportagem, não havia mais informações sobre o caso.

Paulo Martins

A Justiça Eleitoral do Paraná também autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão no comitê de Paulo Martins, candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL).

continua após publicidade .

Martins se pronunciou pelas redes sociais. Ele disse que "a pedido da federação do PT, a Justiça Eleitoral apreendeu parte do meu material de campanha. A justificativa é que os nomes dos suplentes não estavam no tamanho correto. Pela mesma razão determinou a remoção de links. Serão muitas batalhas, mas vamos lutar e vencer", escreveu.

PT defendeu ação

O Partido dos Trabalhadores informou, em nota, que "a legislação eleitoral deve ser cumprida. Os candidatos ao Senado no Paraná, Sérgio Moro e Paulo Martins, não estão acima das regras eleitorais, assim como qualquer outra candidatura".

"Reafirmamos nosso compromisso com a democracia, com eleições justas e limpas. A Federação Brasil da Esperança no Paraná - PT, PCdoB e PV segue vigilante no combate à possíveis irregularidades", destacou.

Com informações G1.

Siga o TNOnline no Google News