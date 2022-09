Justiça Eleitoral de Apucarana audita urnas para as eleições do dia 2

Da Redação

O juiz Rogério Tragibo de Campos assegurou que os eleitores da Comarca poderão votar com segurança

Com a presença do juiz da 28ª Zona Eleitoral, Rogério Tragibo de Campos, e do promotor público eleitoral, Eduardo Cabrini, o Cartório Eleitoral da Comarca de Apucarana, que abrange também os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, realizou no final da tarde desta quarta-feira cerimônia de auditoria das 339 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2 de outubro deste ano. Embora convidados, partidos não enviaram nenhum representante, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Apucarana, e nem os candidatos locais que disputam cargos de deputado federal e estadual. Veja o vídeo abaixo.

Os trabalhos de inspeção foram conduzidos pela chefe do cartório, Andrea Silva Milanin, juntamente com servidores da Justiça Eleitoral. Na oportunidade, foram auditadas como exemplo três urnas eletrônicas, uma de Apucarana, uma de Cambira e outra de Novo Itacolomi. A inspeção abrangeu a conferência das assinaturas digitais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores cadastrados na seção, nome e número dos candidatos que vão concorrer para deputado federal, estadual, senador e presidente da República, conforme ordem de votação.

Desde início da semana, técnicos da Justiça Eleitoral desenvolveram os trabalhos de geração de mídias e deram início ao processo de carga e lacração dos equipamentos de votação, que deve terminar nesta sexta-feira (23).

Após conferência de dados, o juiz Rogério Tragibo de Campos assegurou que os eleitores da Comarca poderão votar com segurança. “As urnas estão preparadas e o eleitor pode ficar tranquilo, pois ele terá garantido que seu voto que escolheu lá na urna vai constar do resultado no final do dia”, disse Rogério de Campos.

Os trabalhos de inserção de mídias e de recarga das urnas com cadastro dos eleitores, nomes e números dos candidatos estão praticamente concluídos. Até esta sexta-feira, todos os equipamentos já estarão lacrados e recolhidos ao depósito da Justiça Eleitoral, devendo ser distribuídos aos locais de votação na véspera das eleições, ou seja, no sábado que antecede o dia 2 de outubro.

A Comarca de Apucarana tem 103.575 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. São 94.621 em Apucarana, 6.156 em Cambira e 2.798 em Novo Itacolomi.





