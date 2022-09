Justiça cumpre mandados em comitê e na casa de Boca Aberta; entenda

Da Redação

A Justiça cumpriu mandados de busca e apreensão no comitê de campanha e na casa do ex-deputado federal Boca Aberta, em Londrina, norte do Paraná, nesta terça-feira (27).

Oficiais de justiça e policiais militares recolheram materiais de campanha que estavam sendo distribuídos ilegalmente pelo ex-deputado. Conforme a determinação, o registro de candidatura de Boca Aberta ao Senado não foi aceita e por isso, santinhos, banners e cartazes com a propaganda do político devem ser retirados de circulação.

Boca Aberta informou que a candidatura dele ao Senado é individual e está sendo julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

"O registro é avulso. O partido deu um golpe, apoiou o governador e por isso decidimos registrar a candidatura individual. É mais uma perseguição contra a família Boca Aberta. Apreenderam todo o material de campanha", disse o ex-deputado.

O advogado de Boca Aberta, Rafael Moraes, informou que o registro individual está pendente de julgamento e, conforme a Justiça Eleitoral, ele pode exercer todos os atos de campanha até trânsito em julgado.

As informações são do site Taroba News

