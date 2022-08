Jornal Nacional entrevista o candidato Ciro Gomes nesta terça

Da Redação

Ciro Gomes é candidato à Presidência pelo PDT

O Jornal Nacional, da rede Globo, está produzindo uma série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República das eleições deste ano, e, nesta terça-feira (23), o sabatinado da vez será Ciro Gomes. O ex-ministro é candidato pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Ele será o segundo entrevistado do telejornal e terá 40 minutos para responder às perguntas dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. No final do quadro, o candidato ficará livre para passar uma mensagem aos eleitores.

O telejornal convidou os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas. A primeiro entrevistado do programa foi o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro.





