Jorge Samek será vice de Requião na disputa pelo governo do Paraná

O ex-diretor da Itaipu Binacional, Jorge Samek (PT) foi escolhido hoje pela federação formada por PT, PCdoB e PV como candidato a vice-governador na chapa do ex-governador e candidato ao Palácio Iguaçu, Roberto Requião, no Paraná. Até então, o indicado para o cargo era o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Hermas Brandão (PV).

As convenções foram realizadas de maneira remota. Cada legenda abriu seu encontro, de forma separada, nos quais homologaram a indicação da lista de pré-candidatos e pré-candidatas a deputados e deputadas estaduais e federais. Às 14 horas, os membros dos partidos se juntam, também em convenção virtual, para referendar as pré-candidaturas da Frente Brasil da Esperança no Paraná.

De acordo com o presidente do PT do Paraná, Arilson Chiorato, a convenção deve deixar aberta a vaga ao Senado para definição até o prazo legal. “O Partido dos Trabalhadores do Paraná definirá na convenção o conteúdo programático do plano de governo e as pré-candidaturas. Para o governo do Estado já temos o nome do Roberto Requião. O nome ao Senado ficará em aberto para fazermos as tratativas com os partidos que estão em diálogo conosco”, explicou Chiorato.

O presidente do diretório estadual do PV, Raphael Rolim de Moura, disse que os encontros fortalecerão o projeto da federação. “Desde que foi criada a Federação Brasil da Esperança, estamos com tudo no nosso projeto de mudar o Paraná e o Brasil e, após as convenções, continuaremos com força total na campanha”, disse Moura.

Para o presidente do diretório estadual do PCdoB no Paraná, Elton Barz, os encontros partidários marcam a constituição de um novo Paraná e Brasil. “Vamos lançar Roberto Requião governador e nossa chapa completa de pré-candidaturas a deputado e deputada estadual e federal. É o caminho para mudar o Paraná, tanto no Poder Executivo como no Legislativo”.

