João Batista diz que política precisa voltar a priorizar as pessoas

João Batista Cardoso é candidato a deputado federal

Ex-vereador de quatro legislaturas em Apucarana, onde foi presidente da Câmara e foi o relator da lei orgânica atual do município, João Batista Cardoso é candidato a deputado federal. Um dos membros históricos do MDB, deixou o partido e está filiado à Rede, João Batista falou à Tribuna e ao TNOnline na série de entrevistas com os candidatos por Apucarana, Arapongas e pelo Vale do Ivaí. Assista a entrevista abaixo.

Para o advogado, em vez de tentarem se apresentar nas campanhas como se não fossem políticos – os chamados outsiders – os políticos, no exercício dos mandatos Executivos e Legislativos, deveriam priorizar o atendimento às pessoas. João Batista lamenta que, nos últimos anos, os políticos, de uma forma geral, estariam mais preocupados em projetos e leis que contemplam estruturas “e esquecem que a prioridade deveria ser os cuidados com as pessoas”, afirma.

Ele cita o exemplo dos governos do Estado, que há anos, “quando investem na área de segurança pública”, priorizam aquisição de viaturas, equipamentos, “ao tempo em que descuidam das pessoas, desses seres humanos, que sofrem pressões diárias e sobrecarga de trabalho e muitos precisam de apoio emocional, de cuidados, para que possam prestar os serviços de qualidade à população”. João foi advogado da Vila Militar por 26 anos e tem dois filhos atuando na Polícia Militar e na Polícia Civil do Paraná. “Eu sei da importância do cuidado com as pessoas. Vivo isso na pele e sei o quanto é importante”, diz.

“É uma deficiência de nosso modelo político. Muitas vezes se olha o material, a estrutura, as cidades e esquece as pessoas, o trabalhador, o agricultor. Ora, o que impulsiona a nossa sociedade são as pessoas e não a estrutura. Ela é importante, mas sem o cuidado com as pessoas não mudam nada” - João Batista Cardoso, Advogado e candidato - João Batista Cardoso, Advogado e candidato

Exatamente por isso, diz Cardoso, os políticos do Legislativo precisam, “com esse olhar”, elaborar projetos de leis e fiscalizar atos administrativos. “É sério, precisamos pensar projetos e leis que cuidem das pessoas”, arremata.

João Batista Cardoso também defende que o único caminho capaz de fazer a diferença para o desenvolvimento das pequenas cidades são projetos de integração regional. Para ele, nas cidades de porte menor, onde os recursos chegam mais lentamente em função da falta de representação nas instâncias de poder, muita gente tem dificuldade para quebrar o ciclo social, o que leva muitos a migrarem para os grandes centros em busca de oportunidade.

“Então, o único caminho é promover o desenvolvimento dessas cidades, mas de forma integrada, criando caminhos para que os mais jovens tenham oportunidades, empregos de qualidade, para que possam efetivamente entrar na vida econômica e social, que possam realizar seus sonhos”, avalia.

Para ele, “os políticos precisam resgatar a nobre missão de trabalhar para que todos tenham oportunidade, saiam da informalidade, do subemprego e tenham apoio para acessar uma vida digna através dos equipamentos públicos e de políticas públicas que priorizem as pessoas”. Assista: null - Vídeo por: Reprodução





CONHEÇA O CANDIDATO JOÃO BATISTA CARDOSO

DATA DE NASCIMENTO - 09/11/1947

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Divorciado

NATURALIDADE - Florianópolis

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Advogado

FEDERAÇÃO - Federação PSOL/REDE

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Federal PARANÁ REDE Concorrendo

2004 Vice-Prefeito APUCARANA PMDB não eleito

(Dados do TSE)

