Jair Bolsonaro promove motociata em Londrina; assista

Jair Messias Bolsonaro promoveu uma motociata em Londrina nesta sexta-feira (16)

O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, chegou ao aeroporto de Londrina, no norte do Paraná, por volta das 17h desta sexta-feira (16). Após desembarcar, o chefe do Executivo promoveu uma motociata até o Parque de Exposições Governador Ney Braga, onde realiza um comício na arena de shows.

Bolsonaro veio ao Paraná por conta de um convite feito pelo deputado federal Filipe Barros, que também é candidato à reeleição. O parlamentar é conhecido como "o 01 do presidente no Estado".

Assista:

Comitiva

A agenda de Bolsonaro no Paraná começou por Prudentópolis e foi acompanhada por Filipe Barros. O município tem a maior comunidade ucraniana do país e neste momento recebe cerca de 27 refugiados da guerra.

De Prudentópolis, a comitiva seguiu para Londrina, cidade natal de Filipe Barros que será o anfitrião dos eventos.

A motociata saiu do Aeroporto seguindo pela avenida JK, avenida Tiradentes, até o Parque Ney Braga. Os portões do Parque Ney Braga foram abertos ao público às 14 horas.

