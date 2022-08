Jair Bolsonaro participa de sabatina no Jornal Nacional nesta segunda

Da Redação

A entrevista acontece na edição do Jornal Nacional desta segunda

O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, participará de uma sabatina no Jornal Nacional, da rede Globo, nesta segunda-feira (22). O telejornal inicia nesta data uma série de entrevistas com os candidatos à Presidência, e Bolsonaro será o primeiro a participar da conversa com os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos.



No início deste mês, o telejornal considerou que o presidente não participaria da entrevista, pois a equipe do candidato havia solicitado para que o programa fosse gravado no Palácio da Alvorada, alegando que "em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilitaria a ida ao Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto". No entanto, a Globo negou o pedido, que infringia as regras da sabatina.

Então, a assessoria de Bolsonaro explicou que o e-mail relatava apenas a preferência do presidente em realizar a sabatina em Brasília, mas que isso não significava que ele não iria ao Rio de Janeiro para a entrevista.

Com informações do Estado de Minas.





