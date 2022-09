Jair Bolsonaro participa de motociata em Londrina nesta sexta-feira

Da Redação

Jair Bolsonaro candidato à reeleição para presidente pelo Partido Liberal (PL) vem à Londrina nesta sexta-feira (16), atendendo convite de Filipe Barros, também candidato à reeleição para deputado federal pelo mesmo partido (PL/PR).

Bolsonaro chegará à Londrina por volta das 17h e seguirá em motociata até o Parque de Exposições Governador Ney Braga onde está previsto comício, às 18h30, na arena de shows.

Essa será a terceira visita de Jair Bolsonaro à Londrina. Em todas as agendas ele veio atendendo a convite do deputado federal Filipe Barros.

“Acompanho Jair Bolsonaro ainda antes de iniciar minha trajetória na política. Como vereador em Londrina, em 2017, trouxe o então deputado federal Jair Bolsonaro para uma palestra que lotou o salão de um hotel da cidade. Neste ano, em abril, fiz o segundo convite ao Presidente Bolsonaro para estar na minha cidade durante a ExpoLondrina; o Presidente aceitou o convite e, mais uma vez, Londrina o recepcionou de forma calorosa. E agora, nesta terceira visita, com o convite aceito de imediato por Jair Bolsonaro, tenho certeza de que milhares de londrinenses e paranaenses de todas as regiões, bem como os moradores de cidades próximas do Estado de São Paulo, participarão desta terceira recepção ao nosso Presidente Bolsonaro”, disse Filipe Barros.

Escolha - “Estamos na reta final da campanha eleitoral e será uma honra receber e acompanhar Jair Bolsonaro na minha cidade natal”, ressaltou Filipe Barros.

“Há poucos dias tivemos, as manifestações do Dia 7 de setembro, confirmaram que o povo brasileiro já fez a sua escolha ao vestir de verde e amarelo e demonstrar seu apoio à Bolsonaro nas ruas de todo país. A escolha do brasileiro pelo caminho que honra a Deus, que ama a Pátria, que respeita as famílias e defende a Liberdade e a Democracia está feita. E, mais uma vez, vamos levar este carinho e apoio ao nosso Capitão do Povo em Londrina nesta sexta-feira”, afirmou.

Os portões do Parque Ney Braga estarão abertos para o público a partir das 14h.

