Jacovós reitera compromisso com Apucarana e com pauta conservadora

O parlamentar e candidato à reeleição concedeu uma entrevista ao TnOnline

O deputado estadual José Aparecido Jacovós (PL), o Delegado Jacovós, aproveitou os últimos dias de campanha para reiterar os compromissos com Apucarana e com as pautas conservadoras. Ele falou sobra a campanha na série de entrevistas da TNonline, sobre as candidaturas regionais para as eleições de 2022. (Veja a entrevista abaixo).

Jacovós ressalta que precisou, inclusive, fazer um esforço adicional na campanha para desmentir discursos de que ele, como deputado, não teria trabalhado por Apucarana. “Isso (as mentiras sobre ele) é coisa de gente sem história e sem moral”, afirma.

O deputado faz, na entrevista, uma lista de benefícios que trouxe a Apucarana, ao longo dos últimos quatro anos, na condição de deputado da base governista. Ela fala da conquista da Polícia Científica em Apucarana, de recursos para o colégio Agrícola, da implantação dos colégios cívico militares de Apucarana, além de recursos para a saúde e para a infraestrutura urbana e da liberação de equipamentos e viaturas para as polícias civil e militar. “Em quatro anos fiz muita coisa por Apucarana. Trouxe muitos recursos”, reitera, lembrando de emendas individuais e coletivas. “Em cada ação do governo do Estado em Apucarana eu estive junto e fiz parte dos esforços”, discursa.

O deputado afirma que os eleitores estão cada vez mais bem informados e devem, mesmo, avaliar muito bem os candidatos até o momento do voto. “É importante que o eleitor siga às urnas e procure pesquisar candidatos, para avaliar a história e o trabalho de cada um, para que a cada eleição possa reciclar o sistema com políticos melhores”, afirma.

Confira a entrevista:

null - Vídeo por: tnonline

