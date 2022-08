Guto Silva abre mão de candidatura para coordenar campanha de Ratinho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e Guto Silva (PP)

O deputado estadual Guto Silva (PP) abriu mão da candidatura ao Senado para coordenar a campanha de reeleição do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

continua após publicidade .

Nesta sexta-feira (5), o governador anunciou em suas redes sociais o convite feito a Guto Silva. Na postagem, o político afirmou que “Guto Silva conduziu a Casa Civil com muita competência e a experiência dele vai contribuir bastante neste momento”.

Guto Silva confirmou que desistiu do Senado para atender a uma “convocação” de Ratinho Junior, para reforçar o time da campanha de reeleição.

continua após publicidade .

“Estamos muito focados nesse projeto, construindo alianças. Mas, infelizmente, tem todo um arranjo partidário, justamente para manter a união do grupo, para a gente pensar no futuro e continuar esse trabalho forte de transformação do Paraná. A gente resolveu então abrir mão desse processo, para poder ajudar o governador na coordenação de campanha”, disse.

O deputado agradeceu ao apoio do Partido Progressista, em especial ao deputado federal Ricardo Barros, líder do governo em Brasília, à presidente do partido no Paraná, a deputada estadual Maria Victoria. “O partido foi muito correto comigo, deu todas as condições, toda possibilidade de construção. Mas a gente tem que compreender que nem tudo, às vezes, sai como esperado”.

Siga o TNOnline no Google News