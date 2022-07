PMN confirma Solange Ferreira Bueno como candidata ao governo do PR

Da Redação

O Partido da Mobilização Nacional (PMN) confirmou, neste sábado (30) após convenção realizada no Auditório do Saint Louis Business Center em Curitiba, Solange Ferreira Bueno como candidata ao governo do Paraná.

A definição do candidato a vice-governador depende da coligação do partido com o Partido Republicano da Ordem Social (PROS). A previsão é que a definição do nome ocorra até 4 de agosto.

Solange Ferreira Bueno tem 55 anos e é professora de música. Natural de Maringá, no norte do estado, é a primeira vez que disputará um cargo público nas eleições.

Além de Solange Ferreira, Ratinho Júnior (PSD), Professor Ivan (PSTU), Ricardo Gomyde (PDT), Joni Correia (DC), Roberto Requião (PT) e Vivi Motta (PCB) foram confirmados em convenções partidárias como candidatos ao governo.

O calendário eleitoral prevê a realização das convenções partidárias de 20 de julho a 5 de agosto. Porém, a oficialização das candidaturas depende de protocolo das atas das convenções na justiça eleitoral.

