PDT confirma Ricardo Gomyde como candidato ao governo do Paraná

Ricardo Gomyde, de 52 anos, é advogado, já foi vereador de Curitiba

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou, neste sábado (30) convenção realizada no Clube Dom Pedro II, no bairro Água Verde em Curitiba, a candidatura de Ricardo Gomyde ao governo do Paraná. A candidata a vice será a advogada Eliza Ferreira. O partido também oficializou que terá Desiree Salgado como candidata ao Senado.

Quem é Ricardo Gomyde



Ricardo Gomyde, de 52 anos, é advogado, já foi vereador de Curitiba, deputado estadual, assumiu a Secretaria Nacional de Futebol no Ministério do Esporte no Governo Dilma, foi gestor da Copa do Mundo de futebol em 2014 e dos jogos olímpicos de 2016.

Gomyde nasceu em Ibaiti, mas mora em Curitiba desde 1978. Ele é pai de dois filhos.

Disputa pelo governo

Além de Ricardo Gomyde, Solange Ferreira (PMN), Ratinho Júnior (PSD), Professor Ivan (PSTU), Joni Correia (DC), Roberto Requião (PT) e Vivi Motta (PCB) foram confirmados em convenções partidárias como candidatos ao governo.

