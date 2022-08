PCO lança Adriano Teixeira como candidato ao governo do Paraná

Da Redação

Adriano Teixeira tem 35 anos e é de Paranavaí

O Partido da Causa Operária (PCO) confirmou, neste domingo (31), após convenção partidária realizada em Curitiba, a candidatura de Adriano Teixeira ao governo do Paraná. O partido repassou que ainda não definiu o nome do candidato a vice-governador e é a primeira vez que ele concorrerá ao cargo de governador.

Ao Senado, o partido lançou o nome de Roberto França. Adriano Teixeira tem 35 anos e é de Paranavaí, no noroeste do estado. Nas eleições de 2020, disputou o cargo de vereador no município.

-LEIA MAIS: conheça os candidatos ao Governo do Paraná 2022

Além de Adriano Teixeira, Joni Correia (DC), Professor Ivan (PSTU), Ratinho Júnior (PSD), Ricardo Gomyde (PDT), Solange Ferreira (PMN), Roberto Requião (PT) e Vivi Motta (PCB) foram confirmados em convenções partidárias como candidatos ao governo.

-LEIA MAIS: conheça os candidatos ao Senado pelo Paraná 2022



O primeiro turno da eleição para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais está marcado para 2 de outubro. Eventual segundo turno será no dia 30 do mesmo mês.





