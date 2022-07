Joni Correia é candidato ao governo do PR pelo Democracia Cristã

Da Redação

O Democracia Cristã confirmou, após convenção realizado no dia 23/7 a escolha do presidente do partido do no estado, Joni Correia, como candidato ao governo do Paraná.

O partido ainda não definiu coligações no Paraná, nem escolheu quem será o vice-candidato na disputa ao governo. É a primeira vez que Joni Correia disputa o governo do Paraná.

Joni Correia tem 45 anos, nasceu em Cornélio Procópio no Norte Pioneiro. Morou em Londrina e em Foz do Iguaçu, mas há 2 décadas mantém residência na Capital Paranaense. Formado em Direito e em Comunicação Social Publicidade e Propaganda, com especializações em Direito Internacional, em Comportamento Organizacional e Recursos Humanos e MBA em Marketing.

Na adolescência e início da vida adulta comercializava veículos, foi sócio de restaurante e de empresa de eventos. Professor em diversas Universidades em Curitiba, em cursos de Extensão, Graduação e Pós-Graduação. No Sebrae foi instrutor em diversos municípios do Paraná, levando sempre o Empreendedorismo como sua maior marca. Como professor de cursos profissionalizantes por mais de 8 anos, atendeu cerca de 45 mil jovens.

