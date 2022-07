Conheça os candidatos ao Governo do Paraná em 2022

Da Redação

As convenções partidárias que começaram no dia (20/7) estão definindo os candidatos a senador da República pelo Paraná nas próximas eleições. O primeiro turno para presidente, governador, senador, e deputados federais e estaduais está marcado para 2 de outubro de 2022, e, eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo mês.

Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções e deliberar sobre a formação de coligações e escolher candidatas e candidatos que vão disputar as eleições. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

Confira a lista dos candidatos já definidos pelos partidos para o Governo do Paraná

fonte: Reprodução Angela Machado (PSOL)

Angela Machado (PSOL)

Angela Alves Machado possui formação em história e é docente na rede pública estadual há 24 anos. Com 45 anos de idade, é natural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A candidata também participa do coletivo feminista "Juntas!" e do cursinho de educação popular Emancipa. Na política, a professora concorreu ao cargo de vereadora de Curitiba em 2016 e 2020, mas não foi eleita.

fonte: Reprodução Joni Correia (Democracia Cristã)

Joni Correia (Democracia Cristã)



O Democracia Cristã confirmou em convenção no sábado (23) a escolha do presidente estadual do partido, Joni Correia, como candidato ao governo do Paraná.

Joni Correia tem 45 anos, nasceu em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, mas mora em Curitiba. É formado Direito e Publicidade e Propaganda. Trabalhou como professor, empresário, e foi diretor da Secretarias de Trabalho e Emprego de Curitiba e da Secretaria de Governo de Foz do Iguaçu.

fonte: Reprodução Professor Ivan (PSTU)

Professor Ivan (PSTU)



Ivan Ramos Bernardo, o professor Ivan, tem 53 anos e é professor da rede estadual de educação.

Morador de Paranavaí, também concorreu em 2018 ao cargo de governador.

fonte: Reprodução Ratinho Júnior (PSD)

Ratinho Júnior (PSD)



Atual governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior é empresário, administrador de empresas e comunicador. Entrou para a política em 2002, quando foi eleito deputado estadual do Paraná

Em 2006, foi eleito deputado federal, e reeleito em 2010. Em 2012, concorreu à prefeitura de Curitiba em 2012. Dois anos depois, em 2014, foi eleito deputado estadual.

fonte: Reprodução Requião (PT)

Requião (PT)



Roberto Requião, graduado em jornalismo e direito, começou em cargos públicos eletivos como prefeito de Curitiba, em 1985. Depois, foi secretário estadual de Desenvolvimento Urbano.

Em 1991 iniciou o primeiro mandato como governador do Paraná, cargo para o qual foi eleito duas vezes, em 2002 e depois em 2006.

fonte: Reprodução Ricardo Gomyde (PDT)

Ricardo Gomyde (PDT)

Ricardo Gomyde tem 52 anos, é natural de Ibaiti, no Norte Pioneiro, e atua como advogado.



Na política, foi eleito deputado federal em 1994. Em 2001, assumiu mandato como vereador de Curitiba. Entretanto, saiu do cargo em 2002 para ser presidente da Paraná Esporte, onde ficou até 2009.

Solange Ferreira Bueno (PMN)

Solange Ferreira Bueno tem 55 anos e é professora de música.

Natural de Maringá, no norte do estado, é a primeira vez que disputará um cargo público nas eleições.

Vivi Motta (PCB)

Viviane Motta tem 30 anos e nasceu em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

No Paraná, a candidata atuou como professora de Sociologia na rede estadual. Ela também é militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro (CFCAM).

