Fórum Eleitoral de Apucarana transmite dados neste domingo (30)

Da Redação

Neste domingo (30), quando acontece o segundo turno, mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar retornam às urnas para decidir as Eleições de 2022. É hora de escolher quem você quer para presidente da República. No total são 103.575 pessoas aptas a votar, sendo que 94.621 são de Apucarana, 6.156 são de Cambira e 2.798 são de Novo Itacolomi. Veja o vídeo abaixo.

Sobre a apuração de votos, a chefe do cartório eleitoral, Andrea Silva Milanin, diz que a expectativa é que o processo seja rápido. "Como é apenas um cargo a ser escolhido, a votação e a apuração tendem a ser mais rápidas do que foi durante o primeiro turno. Acredito que às 17 horas estejam encerrando todas as urnas e depois começam as transmissões. No entanto, é o TSE que faz a apuração e totalização dos votos e depois volta para a gente a totalização. Por isso, é difícil falar um horário exato", explica.

Juiz eleitoral de Apucarana espera eleição tranquila no 2º turno

Com relação à transmissão de dados feita pelo Fórum Eleitoral, Andrea afirma que será realizado o mesmo esquema do primeiro turno. "Vai transmitir do Fórum Eleitoral, com exceção de Novo Itacolomi e Cambira. O primeiro turno acabou sendo rápido quando foi transmitido tudo daqui", reforça.













