Filipe Barros é o terceiro deputado federal mais bem votado do PR

Filipe Barros é o terceiro deputado federal mais bem votado do Paraná

O deputado federal Filipe Barros (PL/PR) fez um discurso na noite deste domingo (3) no seu comitê de campanha eleitoral, em Londrina, agradecendo os 249.507 mil votos conquistados neste pleito. Filipe Barros foi o terceiro candidato a deputado federal mais bem votado no Estado do Paraná.



“A palavra é gratidão. Os paranaenses tenham certeza de que continuarei dando o meu melhor na Câmara, em Brasília, como representante do meu Estado. Agradeço a confiança depositada em cada voto e estejam certos de que honrarei os compromissos assumidos em campanha, sempre colocando os valores - Deus, Pátria e Família - na condução de nossas ações”, afirmou Filipe Barros.

“Percorremos cerca de 100 cidades do Paraná nesta campanha eleitoral, fazendo nossa prestação de conta do primeiro mandato e já buscando informações junto aos gestores municipais e, principalmente, junto à população sobre as principais demandas e anseios que vão compor nosso rol de compromissos do próximo mandato com início em 1º de janeiro de 2023”, disse o deputado reeleito.

“Além de continuar minha luta de trazer mais recursos e investimentos para os municípios paranaenses, fiz um compromisso por onde passei nesta campanha para trabalhar firme por uma profunda Reforma do Judiciário; quando eu falo reforma do judiciário não é apenas do Supremo Tribunal Federal, é do poder judiciário como um todo. É isso que faremos a partir do início do ano que vem”, destacou.

CPI

Ainda para este mandato Filipe Barros anuncia que nós próximos dias começará a coleta de assinaturas na Câmara Federal para a abertura de uma CPI com o objetivo de apurar os Institutos de Pesquisas. “Mais uma vez nesta campanha tivemos a divulgação de pesquisas com resultados e análises muito equivocadas e essa vai ser minha prioridade neste término de primeiro mandato. O povo brasileiro merece saber o que realmente acontece nas pesquisas eleitorais”, informou Filipe Barros.

HOJE

“Apesar da nossa vitória expressiva a campanha não acabou e seguimos com a nossa missão de reeleger o presidente Bolsonaro. “Ao longo da minha trajetória política pude mostrar e comprovar a minha lealdade a Bolsonaro e seguimos mobilizados para que a reeleição aconteça no segundo turno”, ressaltou Filipe Barros.

