Filipe Barros anuncia agenda do Ministro da Educação em Londrina

Deputado federal Filipe Barros (PL), de Londrina,

O Ministro da Educação, Victor Godoy, estará em Londrina, no Norte do Paraná, nos primeiros dias de agosto, dias 8 ou 9, para uma agenda com reitores de universidades estaduais, federais e de institutos federais. O anúncio foi feito hoje pelo deputado federal Filipe Barros (PL), de Londrina, que desde o início de semana percorre cidades do Vale do Ivaí, em sua pré-campanha pela reeleição.

O deputado diz que espera definir detalhes da agenda com o ministro nos próximos dias, mas espera que ele esteja na cidade no dia 8 de agosto e depois segue a Curitiba, no dia 9, fechando a visita ao Paraná. Confirmando as datas, Victor Godoy estará no Paraná exatamente no período em que deve ser aberto o período de inscrições ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de 9 a 12 de agosto. E, de 1º a 4 de agosto, deve ser o período de inscrições ao Programa Universidade para Todos (Prouni).

Filipe Barros informou que o ministro deve fazer uma visita ao Colégio Estadual Cívico Militar Professora Adélia Dionísia Barbosa, localizado no conjunto Parigot de Souza, em Londrina, no mesmo dia em que deve fazer uma reunião com reitores das universidades estadual de Londrina (UEL), bem como de federais e do instituto federal. O deputado é autor de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões para pintura de blocos do Centro de Ciências Exatas (CCE) e da reforma do Bloco R, da Universidade Estadual de Londrina.

Em pré-campanha, Filipe Barros percorre cidades do Vale do Ivaí durante essa semana e, na próxima semana, mantem agendas políticas no Noroeste do Estado. Na semana passada, o deputado federal cumpriu agenda no Norte Pioneiro.

Veja a entrevista completa do deputado Filipe Barros, no TNonline:





