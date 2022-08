Famosos na política do Brasil em 2022; Conheça os candidatos

Da Redação

Faltam apenas dois meses para as eleições deste ano, onde serão ocupadas novas vagas na Câmara dos Deputados estaduais e federais, no Senado e na Presidência da República. Além das figuras já conhecidas na política, representantes de outras áreas começaram a aparecer para tentar uma vaga no parlamento.

Entre os novos candidatos a cargos públicos, se destacam as figuras famosas no país, conhecidas na televisão, humor, esporte e música. Conheça as figuras conhecidas que se lançam à corrida eleitoral:

Marcos Uchôa

O jornalista, Marcos Uchôa, aos 64 anos, deixou a carreira de jornalista, após 38 anos na área, cobrindo desde guerras, nomeações de papa e Copas do Mundo, para entrar na política. Uchôa se filiou ao PSB-RJ e deve entrar na disputa como candidato a deputado federal. "Fui repórter de televisão por 38 anos, correspondente por 15, conheço 115 países. E quero ajudar a fazer um Brasil melhor", escreveu em seu perfil no Instagram. Ele conta com mais de 114 mil seguidores na rede.

Jacira Santanna, mãe de Gil do Vigor

Jacira Santanna, conhecida por ser mãe do ex-BBB Gil do Vigor, comunicou em suas redes sociais sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Ela se lançou como pré-candidata a deputada federal por Pernambuco. Em seu perfil do Instagram, a 'Mainha do Vigor' soma 421 mil seguidores.

Maurício do vôlei



Cerca de oito meses após a polêmica envolvendo declarações homofóbicas nas redes sociais, o ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Maurício Souza, que é filiado ao PL, mesmo partido do atual presidente, disputará a vaga de deputado federal por Minas Gerais. Na última semana, o ex-jogador afirmou em suas redes sociais que se sente preparado para enfrentar uma grande missão, “representar os mineiros na Câmara Federal e lutar por tudo aquilo que acreditamos e não abrimos mão em nenhuma hipótese: Deus, pátria, família e liberdade”.

Silmara Miranda, ex-loira do Tchan

Silmara Miranda, ex-integrante do “É o Tchan”, jornalista e concursada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), vai investir na carreira política e se candidatar a deputada federal. O discurso de Silmara está direcionado à segurança pública, pelo Republicanos. Ela também comentou que pretende incentivar outras mulheres a ingressar na política.

Caneta Azul

"Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minha letra". Quem não se lembra da música que viralizou nas redes sociais em 2019, composta pelo cantor Manoel Gomes? Agora, o músico quer se eleger deputado estadual pelo Maranhão. O partido é o PL, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro.

"Estou muito feliz por ter tido meu nome aprovado na convenção e agora sou candidato a Deputado Estadual, primeiramente quero agradecer a Deus, a minha família e a cada um de vocês em especial ao povo do meu lindo Estado do Maranhão", escreveu no Instagram.

Sósia do Gabigol

Jeferson Thiago Rosário de Sales, conhecido também como Gabigol da Torcida ou Gabigordo, lançou a pré-candidatura a deputado estadual no Rio de Janeiro. O sósia do centroavante do Flamengo se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele aguarda o parecer do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmar candidatura e concorrer ao cargo na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

Antonia Fontanelle

A atriz se filiou ao Republicanos e anunciou que vai se candidatar a uma vaga para ser deputada federal do Rio de Janeiro. “Sei que não vai ser fácil. Decidi, optei pelo Republicanos por vários motivos, um deles porque me deixam livre para dirigir isso. Não quero entrar na onda de ninguém, fazer parte de panelinha, só quero pedir que me deixem no meu cercadinho tentando hastear as minhas bandeirinhas. Vou botar meu número na hora que for para botar, quem quiser votar, vota”, contou Antonia Fontenelle em entrevista à Jovem Pan.

Joel Santana

Fora do mundo do futebol desde 2017, o ex-treinador Joel Santana, multicampeão por grandes equipes do Brasil, como Flamengo e Vasco, anunciou que irá ingressar na carreira política. Atualmente com 73 anos, o treinador disse que será candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

“Eu fui convocado por uma pessoa. Aliás, eu já venho sendo convocado há muito anos. Eu vejo tantas coisas erradas… Eu não admito que as pessoas pisem nas outras. Eu falo pelo Rio de Janeiro, mas em São Paulo está assim e nos outros Estados também. Imagine o que esse povo está passando. A gente inventa desculpas, fala em pandemia, preço do petróleo… Mas não tem desculpa, nós somos um país que tem comida. Não pode ir em Amazonas e querer tirar a terra dos indígenas! Que p**** é essa? Eu não quero ser o salvador da pátria, mas quero levar minha filosofia. Você não pode roubar uma terra que foi conquistada com luta! O nordestino não pode ficar sem água! Aqui, não falta comida. É só querer trabalhar!”, disse em entrevista ao “Flow Sport Club”.

Wanderlei Silva

Campeão de MMA, Wanderlei Silva se filiou ao Partido Progressista do Paraná. Ele será candidato a deputado federal pelo PP do Paraná. O ex-lutador assinou a ficha de filiação no dia 7 de março, em reunião com o deputado federal Ricardo Barros, na sede do partido, em Curitiba.

Douglas Santos

Douglas Santos, ex-jogador de grandes times do Brasil, vai concorrer a deputado federal nas eleições de outubro. Em março deste ano, Douglas assinou contrato de filiação ao partido União Brasil, do Rio Grande do Sul, confirmando sua pré-candidatura.

Maria Paula, do Casseta e Planeta

A atriz Maria Paula Fidalgo, que ficou conhecida pela participação do programa Casseta e Planeta, se filiou ao União Brasil, a convite do senador José Antônio Reguffe. Ela está afastada das telas nos últimos anos ainda vai decidir a que concorrerá.

