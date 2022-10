Fábio é o governador eleito do estado de Sergipe

Da Redação

Rogério Carvalho (PT) ficou com 48,16%

Com 97,53% das urnas apuradas, o candidato Fábio (PSD) foi eleito governador do estado de Sergipe, com dos 51,84% votos válidos. Rogério Carvalho (PT) ficou com 48,16%.

Fábio (PSD), 45 anos, é deputado federal por dois mandatos e também já foi vereador de Aracaju. Teve 38,91% dos votos válidos no primeiro turno. Natural da capital sergipana, ele é formado em administração e já ocupou os cargos de secretário municipal de Esportes e de Estado de Trabalho. Para vice, o partido anunciou o nome do empresário Zezinho Sobral (PDT), 57 anos.

“Nós mostramos a força desse agrupamento, agora o governador de Sergipe é Fábio Mitidieri", disse o governador eleito.

