Enfermeira Angélica diz que país precisa eleger gestores de saúde

Angélica Ferreira, a Enfermeira Angélica, como é mais conhecida

Angélica Ferreira, a Enfermeira Angélica, como é mais conhecida a ex-vereadora de dois mandatos, em Arapongas, afirma que o país precisa eleger, em 2022, mais profissionais e políticos que, de fato, entendam de saúde pública e de gestão de saúde. Ela é candidata a deputada federal pelo PROS e participa da rodada de entrevistas que ao TNOnline e Tribuna fazem com os candidatos por Arapongas, Apucarana e região. Assista a entrevista completa ao final desse texto.

Para a Enfermeira Angélica, a pandemia mostrou a importância de se ter mandatos com políticos que conheçam mais profundamente a área. “Se tivesse mais gente com conhecimento de gestão de saúde, teríamos evoluído mais rápido e melhor e o impacto da pandemia teria sido mais ameno”, diz a profissional. Ela lembra que a deficiência de conhecimentos sobre saúde retardou ações estratégicas, como a aquisição de vacinas e de outros componentes de relevância para o enfrentamento da crise. Inclusive na área industrial, quando a pandemia revelou que muitos insumos não eram produzidos no país. Ela diz que é vital que os políticos conheçam mais sobre o tema até para se construir políticas públicas e ações que permitam redimensionar e revisar os programas para melhor atender a demanda social.

A enfermeira Angélica afirma que uma das prioridades nos debates sobre saúde é atuar na área preventiva, como forma de permitir, no futuro, aliviar a pressão dos serviços de atenção primária, de médias e altas complexidades.

“A medicina que praticamos hoje é curativa, que é como ficar enxugando gelo. Precisamos avançar na estrutura para atuar mais estrategicamente na prevenção e não apenas na cura”, - Angélica Ferreira, candidata - Angélica Ferreira, candidata

Ainda na área de saúde, a candidata a deputada federal, que vem trabalhando em pelo menos 20 cidades, locais onde atuou nos últimos dois anos com ações de gestão na área de saúde, junto a hospitais, prioriza a descentralização dos serviços de saúde mental, para chegar efetivamente às comunidades e no acesso das pessoas com deficiência (PCDs) aos serviços especializados.

Fora da área de saúde, Enfermeira Angélica ainda prioriza a luta pela qualidade de vida das pessoas, pelo estímulo à geração de emprego e renda, através da criação de pequenas cooperativas nas comunidades e o combate à corrupção. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA A CANDIDATA ANGELICA FERREIRA

DATA DE NASCIMENTO - 08/07/1981

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Parda

ESTADO CIVIL - Solteira

NATURALIDADE - Arapongas

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Enfermeiro

PARTIDO ISOLADO - PROS

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Federal PARANÁ PROS Concorrendo

2020 Prefeito ARAPONGAS PROS Não eleito

2016 Vereador ARAPONGAS PSC Eleito por QP

2012 Vereador ARAPONGAS PSC Eleito por média

(dados do TSE)



