Em SP, Bolsonaro lidera as intenções de voto com 40,1%; Lula tem 36,2%

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A margem de erro da pesquisa é de 2,3 pontos percentuais

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento nesta segunda-feira (1º) em relação às intenções de voto para presidente entre eleitores de São de Paulo. De acordo com a pesquisa, o atual chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro (PL), lidera as intenções com 40,1%, seguido por Lula (PT) com 36,2%.

continua após publicidade .

Na terceira posição surge Ciro Gomes (PDT), com 7,1%, e na quarta Simone Tebet (MDB), com 1,7%. Os demais candidatos tiveram menos de 1% das menções. Brancos e nulos somaram 7,5% e 4,9% não souberam ou não responderam.

Pela margem de erro da pesquisa, de 2,3 pontos percentuais, há empate técnico entre os dois primeiros colocados.



continua após publicidade .

Cenário espontâneo



No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados ao eleitor, Bolsonaro também aparece à frente entre os paulistas, com 26,9%, ante 23,9% de Lula. Nesse caso, Ciro tem 2,2% e 36,8% não souberam ou não responderam.

Para a realização da pesquisa, o instituto entrevistou 1.880 eleitores com 16 anos ou mais, em 75 municípios de São Paulo. O levantamento foi feito entre os dias 25 e 28 de julho deste ano.

continua após publicidade .

O nível de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,3 pontos percentuais para os resultados gerais.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News