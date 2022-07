Em Convenção Estadual, MDB confirma apoio à Ratinho Junior no Paraná

Da Redação

Em convenção realizada pelo seu Diretório Estadual nesta segunda-feira (25), em Curitiba, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) definiu por ampla maioria de seus representantes municipais que apoiarão o atual governador Carlos Massa Ratinho Junior, do Partido Social Democrático (PSD), em sua disputa à reeleição ao Governo do Paraná. O evento também oficializou a chapa completa de candidatos a deputados federais e estaduais, e elegeu Orlando Pessuti como candidato ao Senado.

Ratinho Junior agradeceu a confiança e o apoio dos MDB paranaense, que é o partido com o maior número de filiados no estado. Segundo o governador, a sua prioridade em um segundo mandato será continuar a realizar grandes obras, atrair investimentos privados e dar apoio social àqueles que mais precisam.

“Tiramos grandes obras do papel que eram aguardadas há décadas, como a segunda ponte Brasil-Paraguai, a revitalização da orla de Matinhos, a duplicação da Rodovia dos Minérios e a estrada da Boiadeira”, disse Ratinho Junior, citando alguns exemplos de um pacote bilionário de investimentos feitos com recursos próprios e de parceiros em todas as regiões do estado.

“A nossa aliança construída e avalizada pelas lideranças nos dá a garantia de que nós teremos uma base forte na ALEP, o que nos permitiu atrair um investimento recorde para o nosso estado e com isso gerar também recorde de empregos, além de levar pão para a mesa dos mais humildes”, afirmou Ratinho Junior. “Queremos manter este ambiente de união política para que possamos continuar trabalhando em prol da população paranaense”, concluiu.

Para o presidente do MDB no Paraná, o deputado estadual Anibelli Neto, a opção pela aliança entre os partidos, que já estavam coligados no último pleito estadual, é resultado da aprovação das políticas implementadas pela atual gestão.

"Em 2018, nós consultamos as nossas bases, de maneira democrática, e por ampla maioria entendemos naquele momento pelo apoio ao governador Ratinho Junior”, declarou o presidente da sigla. “Nestes últimos quatro anos, pudemos percorrer os municípios e vimos as transformações do Paraná, por isso, 97% dos delegados decidiram pelo apoio à sua reeleição”, finalizou.

De acordo com o deputado federal Sérgio Souza, a escolha pela continuidade ao apoio do governador foi construída a partir da confiança das lideranças de todo o Paraná. “O MDB escolhe apoiar pessoas honestas, mas que também tenham competência, e o Ratinho Junior já demonstrou ter competência necessária para governar o nosso estado”, avaliou.

Com o apoio, a aliança na disputa majoritária estadual já soma três partidos. No último sábado (23), o Progressistas (PP) também já havia formalizado seu apoio à Ratinho Junior em sua convenção estadual, realizada em Londrina.

