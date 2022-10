Eleições 2022: confira a votação dos candidatos de Apucarana

Da Redação

O apucaranense somou 205.906 votos

Com uma votação histórica, o ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (PSD), foi eleito neste domingo (2) deputado federal. No total, o apucaranense somou 205.906 votos. O candidato Arilson Chiorato, também da cidade, comemorou reeleição para deputado estadual.

Confira abaixo os votos que cada candidato de Apucarana no geral:

Beto Preto, eleito deputado federal:206.885 votos

Carolina Scarpelini, candidata a deputada federal: 1.486 votos

Dr João Batista, candidato a deputado federal: 572 votos

Renata Borges, candidata a deputada federal: 2.764 votos

Stela Maris Santini, candidata a deputada federal: 1.493 votos

Anaizes, candidata a deputada estadual: 436 votos

Arilson Chiorato, eleito deputado estadual: 76.787 votos

Paulo Vital, candidato a deputado estadual: 14.410 votos

Rodolfo Mota, candidato a deputado estadual: 22.428 votos

