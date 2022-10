Dúvidas de última hora: o que o eleitor precisa saber?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Milhares de eleitores devem comparecer às urnas neste domingo (2) em todo o país para as Eleições 2022. Serão eleitos deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente da república. Para que tudo dê certo, é preciso estar atento aos detalhes, para não enfrentar problemas na hora de votar. Por isso, preparamos um guia para o eleitor, com as principais dúvidas que poderão surgir no dia do pleito.

continua após publicidade .

Qual será o horário de votação?

Pela primeira vez, haverá unificação do horário de votação em todo o país. Todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17h da hora oficial de Brasília.

LEIA MAIS: Após proibição, Paraná libera venda de bebidas alcoólicas; entenda

continua após publicidade .

Que documentos levar?

No pleito, o eleitor deve escolher entre o título de eleitor, RG, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de revista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação (CNH).

Perdi o título, e agora?

O título de eleitor não é obrigatório para autorizar o voto nas eleições 2022, serve apenas como um auxílio para conferir a zona e a seção eleitoral. Na hipótese de o eleitor já ter conhecimento sobre esses dados e ter a biometria cadastrada perante a Justiça Eleitoral, é possível votar apresentando o e-Título, versão on-line do documento.

Onde procurar a seção eleitoral?

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cidadão pode fazer a busca, devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Pelo aplicativo e-título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual.

continua após publicidade .

Onde procurar o número do meu candidato?

O site oficial do TSE apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. O endereço é divulgacandcontas.tse.jus.br. No site TNOnline, na editoria Eleições 2022, também é possível acessar a lista completa de todos os candidatos.

Sou obrigado (a) a votar?

Conforme o dispositivo constitucional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os eleitores maiores de 18 anos, sendo facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os maiores de 16 e menores de 18 anos.

Posso levar uma cola no celular?

Não. Eleitoras e eleitores devem deixar o celular com os mesários antes de votar e o aparelho deve ser entregue junto com o documento de identificação. Ficou determinado ainda que, em caso de descumprimento, os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, podendo a polícia militar ser solicitada para solucionar eventuais questionamentos.

continua após publicidade .

Posso fazer uma selfie no local da votação?

Não. Na cabine de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados.

É permitido consumir bebida alcoólica no dia da eleição?

O Paraná havia determinado a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos entre 8h e 18h de domingo (2), mas anunciou a revogação da medida na sexta-feira (30), liberando portanto o consumo.

Siga o TNOnline no Google News