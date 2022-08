Desiree diz que combate à fome precisa ser prioridade no País

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ela defende, juntamente com o presidenciável Ciro Gomes, a instituição de uma renda mínima universal no País

Professora de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Desiree Salgado (PDT) disputa a primeira eleição em outubro como candidata ao Senado. Uma de suas principais bandeiras é o combate à fome no Brasil. Ela defende, juntamente com o presidenciável Ciro Gomes, a instituição de uma renda mínima universal no País.

continua após publicidade .

“É terrível termos que discutir isso (a fome) em pleno século 21, ainda mais no Brasil, que é o maior produtor de alimentos do mundo”, lamenta a candidata. Por isso, ela assinala que o projeto de renda mínima precisa ser prioridade. “Todas as famílias vão ter um patamar mínimo de renda e aí vão poder comer. Só a partir disso é que podemos começar a debater outras coisas, até porque alguém que não consegue comer, morar dignamente, como essa pessoa vai pensar em emprego, em desenvolvimento, em acompanhamento dos políticos, em fiscalização do Estado?”, questiona.

-LEIA MAIS: Paraná tem 21 candidaturas para mandatos coletivos de deputado

continua após publicidade .

Segundo Desiree, esse projeto deve estar na Constituição. “As pessoas não podem ficar dependendo de um auxílio que não sabem quanto tempo irá durar. É preciso que seja uma política de estado e não de governo”, afirma a pedetista.

A candidata tem 47 anos, é casada, mãe de uma adolescente de 15 anos e mora em Curitiba. Foi funcionária concursada o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) e também é fundadora do movimento “Política/Por/De Para Mulheres”, que tem o objetivo de estudar as políticas de participação das mulheres e impulsioná-las a fazer parte da política eleitoral.

Após participar por anos de debates sobre a participação feminina na política, ela decidiu sair na teoria e participar na prática de uma eleição.



continua após publicidade .

“Sempre acreditei que o direito e a política fossem capazes de mudar o mundo. E como a maioria das nossas leis são feitas pelo Congresso Nacional, sempre me interessou o poder legislativo federal” - Desiree Salgado, candidata - Desiree Salgado, candidata

Além do combate à fome, ela defende a bandeira da educação e, como não poderia ser diferente, a maior participação das mulheres na política. “Das 81 cadeiras no Senado, 14 apenas são ocupadas pelas mulheres”, exemplifica.

continua após publicidade .

Segundo Desiree, falta pluralidade na política. “No caso do Paraná, não temos nenhuma senadora. São três senadores homens que vão representar um único modo de ver o mundo. Então, mais mulheres e mais outros grupos minorizados (não gosto de falar minorias, porque as mulheres são maioria da população e do eleitorado) precisam fazer parte. Se alguém chega hoje no Brasil e olha o Congresso Nacional, vai achar que a nossa população é majoritariamente de homens brancos de meia idade. Não somos assim. O Brasil é muito diferente disso”.

A candidata também critica as reformas recentes aprovadas no Congresso, principalmente a trabalhista. Na visão de Desiree, as pessoas continuam trabalhando sem direitos e garantias. Além disso, a promessa de combater o desemprego não foi cumprida. “É preciso desfazer a reforma trabalhista e também desfazer o teto de gastos, que impede investimentos em saúde e educação”.

continua após publicidade .

A pedetista assinala que é o momento do Paraná mudar a sua representatividade no Senado. “Não dá para acreditar que só aquela pessoa possa representar o Paraná. Não é possível que um Estado tão rico, com pensamentos tão diferentes, com tanta gente criativa, com outras formas de ver o mundo, não tenha mais ninguém capaz de representá-lo no Senado?”, questiona. Assista:



null - Vídeo por: Reprodução





Conheça a candidata DESIREE

DADOS DO CANDIDATO

Nome: ENEIDA DESIREE SALGADO

Número:123

Partido político: PDT

DADOS PESSOAIS

Nome completo: ENEIDA DESIREE SALGADO

Data de nascimento: 04/07/1975

Ocupação: Servidor Público Federal

Grau de Instrução: Superior completo

Estado Cívil: Casado

Município de nascimento: PR-CURITIBA

Cor/Raça: BRANCA





Siga o TNOnline no Google News