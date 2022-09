Deputado Filipe Barros confia na vitória de Bolsonaro; vídeo

Da Redação

O deputado federal Filipe Barros (PL) cumpriu agenda nesta quinta-feira em Apucarana, onde se reuniu no auditório do Cristal Palace com lideranças políticas e comunitárias do município, entre elas, o suplente de vereador Adan Lenharo (União Brasil).

O deputado, que é candidato à reeleição, diz que nesse curto período de campanha eleitoral está visitando todos os municípios para os quais liberou emendas de sua autoria para obras e projetos em diferentes áreas, como forma de prestar contas de seu mandato.

O parlamentar manifestou a confiança de que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), será reeleito no pleito de outubro deste ano. E disse não acreditar nessas pesquisas de intenção de voto que são divulgadas na mídia nacional que colocam o candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva bem à frente de Bolsonaro.

“Nós temos pesquisas internas que colocam Bolsonaro na frente deste ex-presidiário e temos certeza de que Bolsonaro vai ganhar ainda no primeiro turno”, disse

Confira a entrevista:

null - Vídeo por: Reprodução

