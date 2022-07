PSD confirma candidatura de Beto Preto a deputado federal

Da Redação

Ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

A convenção estadual do PSD, realizada neste sábado (30), consolidou o nome do ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, como candidato a deputado federal. Apontado como um dos nomes fortes do estado para essas eleições de 2022, a confirmação da candidatura pode tirar Apucarana de uma espera de mais de 30 anos sem um deputado federal.

Beto Preto, ao falar sobre Apucarana estar a tanto tempo sem um deputado federal local, lembra da importância das articulações políticas em favor de um projeto. Ele cita o exemplo das cidades pequenas, que costumam trabalhar intensamente para garantir a eleição de representantes locais, o que já acontece naturalmente nas grandes cidades, onde estão os maiores colégios eleitorais. “Estamos trabalhando também o nosso projeto de fortalecer ainda mais nossa cidade”.

"A convenção marca mais um passo da nossa caminhada de melhorar o Paraná”, disse Beto Preto durante o evento, realizado no Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. “Com o governador Ratinho Junior, estamos transformando o Paraná, atendendo aqueles que mais precisam, seja na Educação, Segurança e, principalmente, na Saúde", afirmou.

Cercado de políticos de todo o estado e por dezenas de pessoas de Apucarana e região, Beto Preto afirmou que, tudo o que foi feito até agora, na transformação do Paraná, “ainda é só metade da nossa jornada”, disse, mostrando confiança no resultado das eleições. “Vamos em frente para um Paraná cada dia melhor". Beto Preto, durante todo o período de pré-campanha, vem afirmando que trabalha prioritariamente para consolidar um projeto em defesa da Saúde Pública, destacando as ações que empreendeu à frente da Secretaria de Estado durante o governo de Ratinho Júnior. Mas também nunca deixou de realçar a importância de Apucarana voltar a ter um deputado federal depois de 32 anos.

A longa espera de Apucarana para voltar a ter um deputado federal também foi lembrada pelo atual prefeito da cidade, Júnior da Femac, que esteve em Curitiba, acompanhado do vice, Paulo Vital. O prefeito postou em suas redes sociais uma imagem dele ao lado do governador Ratinho Júnior e de Beto Preto. “Nossa missão é cuidar das pessoas. Amar nossa gente. Amar e defender nossa terra”, escreveu o prefeito, destacando o “momento histórico”. “Apucarana poderá ter um deputado federal depois de mais de 30 anos”, explicou.



