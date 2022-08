Nome ASSIS MIGUEL DO COUTO

Número 7780

PR-SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Município de nascimento PR-SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ASSIS MIGUEL DO COUTO

Nome completo ASSIS MIGUEL DO COUTO

ASSIS DO COUTO, é candidato(a) ao cargo de Deputado Federal em 2022 pelo SOLIDARIEDADE. Natural de PR-SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, Assis Miguel Do Couto nasceu em 17/10/1961 e tem anos.