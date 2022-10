Delegado Jacovos é reeleito deputado estadual; veja

Da Redação

Deputado estadual José Aparecido Jacovós (PL), o Delegado Jacovós

O deputado estadual José Aparecido Jacovós (PL), o Delegado Jacovós, foi reeleito neste domingo (2). No total, o candidato recebeu 57.587 votos em todo Paraná. Em Apucarana, o político recebeu 12.922 votos.

Em agosto de 2013, Jacovós foi nomeado delegado chefe de Apucarana, permanecendo até janeiro de 2019, quando entregou o cargo para assumir uma cadeira de deputado estadual.

Relembre a entrevista:

O deputado estadual José Aparecido Jacovós (PL), o Delegado Jacovós, aproveitou os últimos dias de campanha para reiterar os compromissos com Apucarana e com as pautas conservadoras. Ele falou sobre a campanha na série de entrevistas do TNOnline, sobre as candidaturas regionais para as eleições de 2022.

Jacovós ressalta que precisou, inclusive, fazer um esforço adicional na campanha para desmentir discursos de que ele, como deputado, não teria trabalhado por Apucarana. “Isso (as mentiras sobre ele) é coisa de gente sem história e sem moral”, afirma. Para assistir, clique aqui.

