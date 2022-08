Convenções definem 9 candidatos a deputado por Apucarana; confira

Da Redação

A cinco dias do fim do prazo para as convenções, Apucarana já tem confirmados ao menos nove candidatos para a disputa à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e à Câmara Federal em outubro. São cinco nomes para deputado federal e quatro para deputado estadual.

A lista pode mudar, já que os pedidos de registros de candidaturas devem ser feitos até 15 de agosto pelos partidos ou coligações. Depois desse prazo, a Justiça precisará ainda proceder o julgamento das candidaturas.

São quatro nomes anunciados pelos partidos para a disputa a uma das vagas para deputado estadual: Anaizes Silva (PDT), Arilson Chiorato (PT), Paulo Vital (PSD) e Rodolfo Motta (União Brasil). Luís Bertoli (MDB) também está na lista dos candidatos, mas ele informou que ainda está decidindo se mantém seu pedido de registro ou não.

Para deputado federal são mais cinco candidatos definidos nas convenções: Beto Preto (PSD), Carol Scarpelini (Solidariedade), João Batista Cardoso (Rede), Renata Borges (PDT) e Stela Maris (PSDB). A reportagem procurou os candidatos para confirmar os nomes.



Na eleição de 2018, Apucarana - que é o maior colégio eleitoral da região – contou com dez concorrentes a deputado estadual e dois a federal. Naquela eleição, foram eleitos Arilson Chiorato e José Aparecido Jacovós (PL), que, na época, era delegado da Polícia Civil em Apucarana.

GOVERNO DO ESTADO

Após as convenções do último final de semana, o Paraná já conta com nove candidatos para o governo do Paraná. Ratinho Junior foi confirmado para tentar a reeleição pelo PSD, enquanto o ex-governador Roberto Requião tentará voltar ao cargo pelo PT. O PDT, por sua vez, anunciou o nome do ex-deputado federal Ricardo Gomyde.

Os demais candidatos são Adriano Teixeira (PCO); Angela Machado (PSOL); Joni Correia (Democracia Cristã); Professor Ivan (PSTU); Solange Ferreira Bueno (PMN) e Vivi Motta (PCB).

SENADO

Os partidos também já confirmaram sete nomes para a disputa ao Senado até agora. São eles: Aline Sleutjes (PROS); Desiree Salgado (PDT); César Silvestri Filho (PSDB); Guto Silva (PP); Laerson Matias (PSOL); Orlando Pessuti (MDB) e Roberto França (PCO).

Outros dois ainda não foram confirmados. Alvaro Dias (Podemos), que foi convidado na última hora para concorrer à Presidência da República pelo partido dele, deve anunciar até sexta-feira (5) seu futuro; e o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que também deve oficializar o pedido de registro na Justiça Eleitoral até o final do prazo previsto pelo calendário eleitoral.

Candidatos de Apucarana

A DEPUTADO ESTADUAL

Anaizes Silva (PDT)

Arilson Chiorato (PT)

Paulo Vital (PSD)



Rodolfo Motta (União Brasil)

Luís Bertoli (MDB)*

* Ainda está definindo se mantém nome dele na disputa.

A DEPUTADO FEDERAL

Beto Preto (PSD)

Carol Scarpelini (Solidariedade)



João Batista Cardoso (Rede)

Renata Borges (PDT)



Stela Maris (PSDB)





