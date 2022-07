Confira a lista de candidatos dos partidos PT, PCdoB e PV pelo Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O nome da candidatura ao Senado Federal ficará em aberto para definição pela comissão executiva, até o prazo previsto para registro.

A Federação Paraná da Esperança - formada pelo PT, PCdoB e PV - oficializou em convenção, realizada no último dia (23/7), a candidatura de Roberto Requião para o governo do Paraná e de Jorge Samek para vice. Os diretórios estaduais das legendas também definiram os nomes em disputa para Assembleia Legislativa, com 55 candidaturas, e Câmara dos Deputados, com 31 candidaturas (leia a lista abaixo). O nome da candidatura ao Senado Federal ficará em aberto para definição pela comissão executiva, até o prazo previsto para registro.

continua após publicidade .

CANDIDATO AO GOVERNO DO ESTADO

Roberto Requião

continua após publicidade .

CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR

Jorge Samek

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA FEDERAL PT-PR

continua após publicidade .

Ademir Prudencio

Admilson De Souza

Ana Carolina Moura Melo Dartora

continua após publicidade .

Anderson Ferreira da Silva

Anderson Teixeira

continua após publicidade .

Andre Fontoura Nogueira

Antonio Tadeu Veneri

Aparecido Biancho

continua após publicidade .

Celio Leandro Rodrigues

Celso Marcos dos Reis

Dalmey Werlang

continua após publicidade .

Elton Carlos Welter

Enio José Verri

continua após publicidade .

Gleisi Helena Hoffmann

Hamilton Luiz Serighelli

Ivan Bribs Rodrigues

continua após publicidade .

Jaqueline Parmigiani

Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade

Jose Carlos Becker de Oliveira e Silva

continua após publicidade .

Lenir Candida de Assis

Terezinha dos Santos Dalprai

continua após publicidade .

Thais Julianny T. P. D. Bierbach

Valentina Rocha Virginio

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA ESTADUAL PT-PR

continua após publicidade .

Aline Renee Benigno dos Santos

Ana Júlia Pires Ribeiro

Andreia Soares de Lima

continua após publicidade .

Antenor Gomes de Lima

Antonio Simião

continua após publicidade .

Arilson Maroldi Chiorato

Carlos Emar Mariucci

Cicero Pereira de Souza

continua após publicidade .

Claudir Messias da Rosa

Domingos A. Gonçalves da Cruz Junior

Elizabeth Waleski de Freitas Piccinin

continua após publicidade .

Fernando Rosembaum

Geverson Tramontin Silveira

continua após publicidade .

Giorgia Tais Xavier Prates

Isabel Cristina Diniz

Janete Alves Ramos

continua após publicidade .

Jaqueline Hardt Silveira

João Airton Paulista

Jorge Silveira de Souza Junior

continua após publicidade .

Jose Adilson Stuzata

Jose Cirineu Machado

continua após publicidade .

Jose Gilson Feitosa da Silva

José Rodrigues Lemos

Josete Dubisaski da Silva

continua após publicidade .

Juliana Chagas da Silva Mittelbach

Lucas Aparecido Ramos

Luciana Guzella Rafagnin

continua após publicidade .

Luiz Ernani da Silva Filho

Luiz Henrique Dias da Silva

continua após publicidade .

Magnus Eduardo Goulart

Marco Roberto Escumação

Margarete Lopes Iung

continua após publicidade .

Maria Nysa Moreira Nanni

Maurício Thadeu de Mello e Silva

Nelson Silva de Souza

continua após publicidade .

Nilsa Ramos

Paola F. G. Medeiros Moreira Teodoro

continua após publicidade .

Paulo Humberto Porto Borges

Regiane do Carmo

Renato de Almeida Freitas Junior

Rita de Cassia Ferreira Lins e Silva

Rosaria Barbosa Lopes Nascimento

Vanessa Souza Ortiz

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA FEDERAL – PCdoB-PR

Adriano Esturilho

Amabile Marchi

Edna de Baru

Marcio Sanches

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA ESTADUAL – PCdoB-PR

Angelo Stroparo

Larissa Souza

Eliacir França

José Daniel da Silva

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA FEDERAL – PV-PR

Aliel Machado Bark

Juliana Akel

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA ESTADUAL – PV-PR

Cleusa Rosane Ribas Ferreira

Maria Letícia Fagundes

Karoline Tartas

Antônio Sérgio de Freitas

Geraldo Stocco Filho

Alessandro Torquato

Renato Mocellin

José Natal Cândido Pereira

Siga o TNOnline no Google News