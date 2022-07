Ciro diz que, se perder nesta eleição, não disputa mais a Presidência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A declaração foi feita nesta sexta-feira (29), na Universidade de Brasília (UnB)

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes fez um discurso na Universidade de Brasília (UnB), nesta sexta-feira (29), e falou que, se perder nas eleições deste ano, não disputará mais o Palácio do Planalto. Ele ainda alegou que irá colocar "a viola no saco".

continua após publicidade .

Ciro é ex-governador do Ceará e tenta disputar o cargo de presidente pela quarta vez.

"Nós temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, o modelo econômico. Esta é a razão pela qual eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que, desta vez, chega. Porque, se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco porque eu virei o bico falante, o chato, o destemperado", declarou o político.



continua após publicidade .

Segundo a última pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha, Ciro ocupa a terceira posição das intenções de voto, com 8%. Os primeiros da lista são Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que têm 47% e 29% das intenções, respectivamente.

Na avaliação do candidato do PDT, "a campanha ainda não começou" e as propagandas na televisão podem ajudá-lo a aumentar o número de eleitores.



"Eu vou mostrar para eles que eu sou o único candidato que consegue derrotar o Lula no segundo turno. Tem ainda 54% do eleitorado que ainda admitem mudar o voto. Eu vou buscar esse eleitorado", disse.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News