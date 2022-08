Ciro desafia Bolsonaro a ir aos debates: 'Deixa de ser frouxo'

Da Redação

Ciro Gomes se manifestou pelas redes sociais

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) desafiou o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, a ir aos debates deste ano e questionou se o mandatário estaria com "medo" de confrontá-lo ao vivo.

Bolsonaro participou do podcast "Flow" recentemente. Durante a entrevista, o político foi indagado se teria "medo de ser exposto como burro" ao debater com Ciro, então, Bolsonaro chamou o pedetista de "autoritário" e demonstrou incômodo pelo fato fato de o adversário chamá-lo constantemente de "ladrão".

"O Ciro é um cara que fica me chamando de ladrão, corrupto; vou debater com um cara desses? O cara é autoritário, tem matéria inteligente, mas não sabe usar. O que é debate? É xingar o outro, atacar? Entrar na vida pessoal da pessoa?", disse Bolsonaro.

Ciro rebateu o comentário feito pelo presidente através das redes sociais. O pré-candidato disse que Bolsonaro conseguiu o cargo de presidente em 2018 porque "denunciou a roubalheira" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do Partido dos Trabalhadores, mas, como governante, ele é "corrupto e incompetente".

Ainda por meio da publicação, que foi feita no perfil oficial de Ciro no Twitter, o pedetista intima o candidato do Partido Liberal (PL) a participar dos debates.

"Bolsonaro, você se elegeu denunciando a roubalheira do Lula e do PT, mas você é corrupto, incompetente e uma tragédia como governante. E, hoje, você institucionalizou o maior escândalo de corrupção do Brasil com o orçamento secreto e a emenda de relator", iniciou.

"Você, Bolsonaro, denunciou a ladroeira desse povo e hoje está completamente vendido. Vá para o debate e deixa de ser frouxo. Deixa de bancar o valentão e de se esconder atrás de sua turma. Está com medo, dizendo que sou grosseiro? Eu só sou grosseiro com genocidas e corruptos como você", completou.

Você, Bolsonaro, denunciou a ladroeira desse povo e hoje tá completamente vendido. Vá pro debate e deixa de ser frouxo. Deixa de bancar o valentão e de se esconder atrás de sua turma. Tá com medo dizendo que sou grosseiro? Eu só sou grosseiro com genocidas e corruptos como você. — Ciro Gomes (@cirogomes) August 10, 2022





