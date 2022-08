Carolina Scarpelini: mulheres podem mudar realidade política no país

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Candidata a deputada federal de Apucarana, pelo Solidariedade, Carolina Scarpelini,

A candidata a deputada federal de Apucarana, pelo Solidariedade, Carolina Scarpelini, diz que mulheres podem fazer “a verdadeira transformação política” de que o país necessita. Publicitária e empresária, Carolina Scarpelini é filha do último deputado federal eleito por Apucarana, ainda na década de 1990, o ex-prefeito Carlos Scarpelini.

continua após publicidade .

Para ela, é fundamental que as mulheres participem mais ativamente da política, ocupando todos os espaços, inclusive nos partidos políticos, para que possam promover as mudanças na política. “Eu vejo que a mulher é fundamental no processo de transformação da realidade política”, diz a empresária, destacando que as mulheres, até por formação cultural, têm formas de olhar e de se relacionar com as demandas sociais diferentes das formas como agem tradicionalmente os homens, ainda maioria no universo político.

- LEIA MAIS: Apucarana tem 9 candidatos a deputado nas eleições de 2022

continua após publicidade .

Carolina Scarpelini deu entrevista à TNonline, dentro da série Eleições2022, que vem gravando conteúdos com todos os candidatos por Apucarana, Arapongas e todo o Vale do Ivaí. Veja a entrevista completa no vídeo abaixo.

Além de falar da condição da mulher como principal bandeira de atuação política, Carolina Scarpelini falou sobre o desenvolvimento sustentável para Apucarana e demais cidades do Norte do Estado.

Sobre o Vale do Ivaí, em particular, a candidata diz que é fundamental qualificar a representação, a partir do diálogo constante com prefeitos, gestores públicos, mulheres empreendedoras e lideranças políticas para a construção de projetos que estimulem o desenvolvimento de novos negócios, a geração de emprego e renda.

continua após publicidade .

Para ela, político tem que ter visão macro e competência para articulação rápida que permita fazer as coisas avançarem conforme as necessidades da sociedade.

“E estou preparada para isso”, diz - Carolina Scarpelini, candidata - Carolina Scarpelini, candidata

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA COM CAROLINA SCARPELINI

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA A CANDIDATA CAROL SCARPELINI

CAROLINA SCARPELINI

NOME COMPLETO

DATA DE NASCIMENTO - 01/01/1984

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Solteiro(a)

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Publicitária

PARTIDO ISOLADO - Solidariedade

ELEIÇÕES ANTERIORES

2020 Prefeito APUCARANA PODE Não eleito

2016 Vereador APUCARANA DEM Suplente

2012 Vereador APUCARANA PP Não eleito

(Dados do TSE)



Siga o TNOnline no Google News