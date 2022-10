Carlos Gil comemora votação dos candidatos em Ivaiporã

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, comemorou a votação dos candidatos que apoiou no município

Os candidatos apoiados pela gestão Carlos Gil (PSD) e Marcelo Reis (PTB) tiveram resultado expressivo em Ivaiporã e foram todos reeleitos. Com 65,88% dos votos válidos, o governador Ratinho Júnior (PSD) recebeu 11.991 votos no município. O candidato à reeleição a deputado federal Sérgio Souza (MDB) recebeu votos 6.728 (40,08%) e o candidato à reeleição deputado estadual Ademar Traiano obteve 5.218 votos (31,40%).

Para o prefeito licenciado Carlos Gil, foi uma campanha maravilhosa, onde a população de Ivaiporã soube reconhecer o trabalho que vem sendo realizado na cidade. “A população nos recebeu de uma maneira muito receptiva durante a campanha e já esperávamos esse resultado nas urnas, pela parceria dos nossos candidatos com o município. O trabalho que eles fazem no dia a dia com a população, nada mais justo que acontecesse esse resultado”.

O prefeito em exercício Marcelo Reis que continua no cargo até o próximo dia 15, disse que o resultado é a comprovação de um trabalho de parceria com os deputados e com o governador Ratinho Júnior.

“Agora é só comemorar e a partir de amanhã continuarmos o trabalho pelo povo de Ivaiporã, continuando as obras, que nada vai parar. Vamos continuar cada vez mais firmes. Fico feliz porque a população está com a gente e reconheceu o trabalho de um grupo político, sério, honesto, que vem trabalhando por Ivaiporã”, destacou Marcelo Reis.

