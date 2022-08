Candidatura de Ratinho Jr à reeleição no Paraná é protocolada no TRE

Da Redação

Ratinho Jr tentará a reeleição

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, do Partido Social Democrático (PSD), teve a sua candidatura à reeleição registrada na terça-feira (9) no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A Coligação “A mudança não para. Pra frente Paraná” é formada por 11 partidos, que além do PSD conta com o Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, União Brasil, PMB, PP, Agir, PROS e PTB.

Carlos Massa Ratinho Junior tem 41 anos e é natural de Jandaia do Sul, na região do Vale do Ivaí. Formado em Marketing e pós-graduado em Direito, atuou como empresário no ramo da comunicação até ingressar na vida política, aos 21 anos, quando se elegeu deputado estadual. Depois, foi eleito duas vezes deputado federal e retornou à Assembleia Legislativa, além de ter sido Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná.

Em 2018, foi eleito governador em primeiro turno por 3,2 milhões de paranaenses, o equivalente a 60% dos votos válidos. Oito levantamentos realizados por cinco diferentes institutos de pesquisa desde março até o momento apontam um cenário parecido para 2022, com possibilidades claras de reeleição do governador em primeiro turno.

Como candidato à vice-governador, a chapa que concorre ao segundo mandato no Palácio Iguaçu conta novamente com o presidente licenciado do Sistema Fecomércio, o empresário Darci Piana, de 80 anos. A candidatura de ambos está registrada sob o protocolo 0600695-80.2022.6.16.0000 e pode ser consultada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PLANO DE GOVERNO – Com 114 páginas, o Plano de Governo da coligação de Ratinho Junior engloba o contexto e o planejamento estratégico a ser seguido até o fim de 2026. O objetivo é aprofundar as mudanças com foco na eficiência da máquina pública, desburocratização, criação de um ambiente favorável aos negócios e melhoria dos indicadores econômicos e sociais.

“O governo é um motor de crescimento quando descomplica, desburocratiza e trabalha para as pessoas, por isso vamos seguir gerando oportunidades que facilitem a vida de quem quer crescer, empreender, estudar e trabalhar”, afirma Ratinho Junior.

“Continuaremos colocando o poder ao lado do povo e ouvindo as necessidades das pessoas de todo o Paraná, pois só com os paranaenses ao nosso lado é possível seguir o rumo das mudanças políticas, econômicas e sociais. Por isso, vamos seguir usando os recursos públicos para servir a nossa gente. Sem exceções, desperdícios ou prejuízos”, conclui o governador.

