Candidatura de Dallagnol ainda aguarda julgamento; saiba mais

Ele foi o candidato a deputado federal mais votado no Paraná

A candidatura de Deltan Dallagnol (Podemos), candidato que foi eleito deputado federal com 344 mil votos, ainda aguarda julgamento de registro pela Justiça Eleitoral.

Existem três pedidos de impugnação contra o ex-procurador da Lava Jato por inelegibilidade, porém, ele contesta.

Até esta terça-feira (17), duas sessões de julgamento foram realizadas sobre o registro de Deltan, mas ambas foram suspensas por pedidos de vistas. Com maioria do colegiado favorável ao deferimento, uma nova sessão está marcada para quarta (19).



Nas eleições de 2022, a legislação estabeleceu que pedidos de registro deveriam ser julgados pelos tribunais eleitorais até 12 de setembro. Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) disse, na época, que o alto número de processos atrasou alguns julgamentos, incluindo o de Deltan.

Até a última segunda (17), além de Deltan, outras três candidaturas do Paraná aguardavam julgamento da Justiça Eleitoral - ele, entretanto, é o único caso de eleito que ainda depende de decisão.



Eleito

Dallagnol recebeu cerca de 344 mil votos no dia 2 de outubro e, com esse número, ele foi o candidato a deputado federal mais votado no Paraná. Inclusive, recebeu também a segunda maior votação da história do Estado para o cargo pretendido.

Como não houve julgamento, entretanto, os votos ainda dependem "de validação", uma vez que podem ser anulados em caso de decisão pelo indeferimento.

Com informações do g1.

