Candidatos à presidência participam de debate neste domingo (16)

Lula e Bolsonaro ficarão frente a frente

Os dois candidatos à Presidência da República, que disputarão o segundo turno das Eleições 2022, participam de um debate marcado para às 20h. Será o primeiro encontro entre o candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o primeiro turno das eleições. O debate é organizado em parceria com a TV Bandeirantes, TV Cultura e Folha de São Paulo.

De acordo com a Band, no primeiro bloco, eles responderão a uma mesma pergunta. Cada candidato terá um minuto e meio para responder. Em seguida, cada um terá 15 minutos para usar como quiser.

No segundo bloco, jornalistas farão perguntas aos candidatos, que terão um minuto e meio para responder. No terceiro bloco, os mediadores farão uma pergunta a cada candidato, que terá, mais uma vez, um minuto e meio para a resposta. Depois disso, os dois candidatos terão, cada um, 15 minutos para usar como quiserem. No fim do debate, Bolsonaro e Lula terão um minuto e meio cada um para as considerações finais.

Além do debate deste domingo, estão marcados outros quatro confrontos entre os dois presidenciáveis. Para o próximo domingo (23), está marcado o debate da Record TV.

