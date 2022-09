Candidato recebe R$ 2,5 mil do Fundo Partidário e doa para Igreja

Da Redação

A decisão foi divulgada por meio de um vídeo postado nas redes sociais

Um vídeo divulgado pelo advogado e candidato a deputado federal de Arapongas, Oduwaldo Calixto (PL), está repercutindo nas redes sociais em todo o Paraná. Ele decidiu doar para a igreja evangélica que participa o pouco dinheiro que recebeu do Fundo Partidário, cerca de R$ 2,5 mil, que seria utilizado para sua campanha eleitoral.

O candidato, que se diz cristão e bolsonarista, reclama do que considera “injusta” distribuição dos recursos do Fundo Partidário, que é feita pelos partidos políticos aos candidatos que estão na disputa nas eleições deste ano.

Segundo ele, “este fundo é nefasto e está sendo utilizado apenas para perpetuar os maus políticos no Congresso Nacional. Eles torram milhões de dinheiro para se manterem no poder”, denuncia o candidato araponguense.

Calixto cita que candidatos de seu partido que já têm mandato na Câmara Federal foram contemplados cada um deles com quantias altíssimas na ordem de R$ 1,9 milhão e R$ 2 milhões do Fundo Partidário, enquanto ele, que busca um primeiro mandato, recebeu a mísera quantia de R$ 2,5 mil. “A disparidade na distribuição de verbas é vergonhosa, chega a ser ultrajante, quando o povo está querendo renovação na política”, reclama.

Diante disso, ele diz que utilizou os R$ 2,5 mil do fundo para pagar um cabo eleitoral, para prestar contas à Justiça Eleitoral. E, como forma de protesto, pegou R$ 2,5 mil do seu próprio bolso e doou para a igreja evangélica Assembleia de Deus, para atender aos mais necessitados. Calixto diz que está fazendo toda a campanha eleitoral com seus próprios recursos.

Assista abaixo o pronunciamento de Oduwaldo Calixto (PL): null - Vídeo por: tnonline

Edison Costa.



