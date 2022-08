Calixto defende mudanças na escolha de ministros do STF

Da Redação

Candidato a deputado federal, o advogado Oduwaldo Calixto (PL), de Arapongas, defende mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF) como uma de suas principais bandeiras. Segundo ele, é preciso mudar o formato de escolha dos ministros e também do impeachment no caso de irregularidades. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

Procurador-geral do Município na gestão do ex-prefeito Beto Pugliese (de 2005 a 2008) e vereador por 60 dias em 2016, quando ficou na suplência, Calixto afirma que a política está no sangue. Ele conta que desde os 11 anos é um ativista político por conta da influência da mãe. Evangélico, o advogado afirma que defende a liberdade de culto religioso e os valores conservadores.

Quanto ao STF, ele diz que é fundamental rever a questão do recall de ministros, mais costumeiramente chamado de impeachment.

. “Os pedidos de impeachment não podem ficar nas mãos apenas do presidente do Senado. Hoje, existem no Senado Federal mais de 200 pedidos de impeachment de ministros do STF e todos estão na assessoria jurídica da presidência sem nenhum despacho” - Oduwaldo Calixto, candidato - Oduwaldo Calixto, candidato

Ele afirma ainda que vai propor, junto com colegas que pensam da mesma maneira, um mandato fixo de oito anos no Supremo. “A escolha dos atuais ministros é totalmente viciada... Esse processo tem que ser muito mais abrangente”, argumenta.



Segundo Calixto, Arapongas precisa de um deputado federal também para melhorar a arrecadação com recursos de emendas. Segundo ele, a matemática é “simples”. “No seu melhor momento, com Beto Pugliese (ex-prefeito) e Sergio Onofre (atual prefeito), Arapongas arrecada em emendas parlamentares 6% do seu orçamento global. Maringá, que tem deputados federais, arrecada entre 20% e 22% com emendas. Assim, caso eleja um deputado, Arapongas passará de 6% para no mínimo 20% quando assunto é emendas parlamentares”, assinala.

Calixto também afirma que tem como prioridade lutar contra a violência doméstica. “A violência contra a mulher é intolerável, mas há projetos na Câmara Federal que tratam desse tema parados há mais de dois. É inaceitável”, completa. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução





Conheça o candidato ODUWALDO CALIXTO

Nome completo: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO

Número: 2255

Partido político: PL

Data de nascimento: 31/05/1957

Ocupação: Advogado

Grau de Instrução: Superior completo

Estado Cívil: Casado

Município de nascimento: PR-LONDRINA

Cor/Raça: BRANCA

