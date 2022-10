Cadeiras do Paraná na Assembleia e na Câmara ainda podem mudar

Da Redação

Cloara Pinheiro (PSD) estadual e o ex-governador Beto Richa (PSDB) federal, podem perder as vagas

Apesar da lista consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os nomes dos candidatos eleitos pelo Paraná para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal, dois ainda estão em suspense e uma mudança pode acontecer. A apresentadora Cloara Pinheiro (PSD) eleita deputada estadual e o ex-governador Beto Richa (PSDB) eleito deputado federal, podem perder as vagas diante de uma decisão da justiça.

No caso da cadeira da Assembleia, o TSE aponta a vitória de Cloara Pinheiro, que teve 35.151 votos. Com a candidatura sub judice, embora tenha feito a 12ª maior votação do partido, Moacyr Fadel ainda depende da chancela da Justiça Eleitoral. Caso ele receba uma decisão favorável, ele fica com a vaga da apresentadora.

Situação semelhante é vivida por Beto Richa. O TSE aponta a vitória dele, que teve 64.868 votos. Mais votado do partido, com 74.348 votos, Jocelito Canto está com a candidatura sub judice. Caso a Justiça Eleitoral defira a candidatura, Jocelito Canto assume a vaga, e Beto Richa vai para a suplência.

Mais votados

Segundo o TSE, entre os candidatos para deputado federal do Paraná, o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) foi o mais votado, com 344.917 votos. Gleisi Hoffmann (PT) registrou a segunda maior votação para a Câmara, com 261.247 votos. Completam a lista dos cinco mais votados: Filipe Barros (PL), 249.507 votos; Beto Preto (PSD), 206.898 votos; e Sandro Alex (PSD) 168.157 votos.

Já entre os deputados estaduais, Alexandre Curi (PSD), foi o mais votado, com 237.033 votos. Marcio Nunes (PSD) registrou a segunda maior votação para a Assembleia Legislativa, com 126.006 votos. Completam a lista dos cinco mais votados: Professor Lemos (PT), 119.915 votos; Traiano (PSD), 116.810 votos; e Tiago Amaral (PSD) 112.731 votos.

