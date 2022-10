Bolsonaro se torna o 1º presidente derrotado em disputa à reeleição

Da Redação

Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 com 55,13% no segundo turno

Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro presidente da República a não ser reeleito desde que a candidatura a um segundo mandado consecutivo é possível, em 1997. Bolsonaro perdeu neste domingo (30/10) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial e não governará o país pelos próximos quatro anos.

A reeleição de prefeitos, governadores e presidente foi possível a partir de emenda constitucional aprovada pela Câmara dos Deputados em 28 de fevereiro de 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). FHC venceu Lula (PT) em 1998, com 53,06% no primeiro turno.

Já Lula, que venceu em 2002, foi reeleito em 2006 ao vencer Geraldo Alckmin (então filiado ao PSDB). O petista teve 60,83%, contra 39,17% de Alckmin no segundo turno. Hoje, Geraldo Alckmin foi eleito vice-presidente do Brasil, já que compõe a chapa com Lula.

Após vitória em 2010, Dilma Rousseff (PT) foi reeleita em 2014. Ela venceu Aécio Neves (PSDB) com 51,64% no segundo turno, contra 48,36% do tucano.

Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 com 55,13% no segundo turno. Fernando Haddad (PT), candidato do PT no último pleito, conseguiu 44,87%.

Lula terminou à frente no primeiro turno deste ano, com 48,43% em 2 de outubro. Já Bolsonaro teve 43,20%. Lula, eleito em 2022, toma posse em 1º de janeiro de 2023.

Com informações, Estados de Minas

