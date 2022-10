Bolsonaro acredita em virada nas eleições após apoio de sertanejos

Da Redação

O encontro ocorreu nessa segunda-feira (17), no Palácio da Alvorada

O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu a visita de cantores sertanejos nesta segunda-feira (17), no Palácio da Alvorada, em Brasília. Artistas como Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda participaram do encontro para manifestar apoio ao político. O apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Ratinho também participou do encontro.

Diversos artistas têm se articulado politicamente para apoiar os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputarão à Presidência do Brasil em um segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Após a reunião, Bolsonaro alegou que acredita em uma virada nas eleições, já que no primeiro turno o ex-presidente Lula, que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores, ficou em primeiro lugar, com 47,85% dos votos (54,8 milhões), de acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato pelo Partido Liberal, por sua vez, obteve 43,7% dos votos (50,1 milhões), ficando em segundo lugar. Inclusive, as pesquisas eleitorais para o segundo colocam o petista como líder nas intenções de voto.

"A opção nossa é pelo não retorno ao passado. Queremos liberdade, democracia, defesa da família, defesa da criança na sala de aula. Queremos e lutamos por um país melhor para todos nós. Quem comanda o Brasil comanda para os 220 milhões, sem divisão", disse o candidato do PL. "A presença dos senhores e senhoras [artistas sertanejos] nos orgulha e nos dá a certeza da virada", completou.



Durante a conversa, Chitãozinho, da dupla com Xororó, falou que o "mundo sertanejo" está com Bolsonaro. "O presidente Jair Bolsonaro foi, em todos os tempos, o presidente mais sertanejo que já tivemos no Brasil", declarou o músico.

Bolsonaro agradeceu o apoio e também defendeu o agronegócio.



"Cada vez mais, [queremos] mostrar que temos dois lados bastante distintos. Um, em especial por mim também, a questão do livre mercado, não regulamentação, o agronegócio, mais que orgulho nacional, garante a nossa segurança alimentar", declarou Bolsonaro à imprensa.

Zezé Di Camargo afirmou que o país está dividido e pregou união dos brasileiros. "Nós somos um povo, somos um pouco heterogêneos. Nossa proposta, nosso apoio, é fazer com que o Brasil se una cada vez mais. Porque, no final das contas, quem paga é o povo. Nós, que viemos de baixo e somos privilegiados, hoje temos certeza que o melhor pro Brasil é essa formação que está aqui", disse o cantor goiano.



O cantor Leonardo afirmou que "isentões", pessoas que não escolhem lado e não votam, são "covardes".



"Em nome da música sertaneja, estou pedindo a meus seguidores que dia 30 é Jair Messias Bolsonaro na cabeça. Vocês têm que enxergar tudo. O pior cego é que não quer ver. Vocês isentões, covardes. Sai de casa, leva seu vizinho, seu amigo. Porque foram 30 milhões de votos de abstenção. É trouxa deixar os outros escolher seu presidente. Já escolhi o meu no primeiro turno e já tá escolhido de novo", afirmou Leonardo.

Na mesma linha, George Henrique, da dupla com Rodrigo, convocou apoiadores de Bolsonaro a irem às urnas. "As pessoas que não votarem vão passar na história como gado. O gado é tocado, não decide para onde vai. Não sejam tocados, abracem a causa. Seu voto faz, sim, a diferença", declarou.



Bolsonaro ouviu palavras de apoio dos artistas e, em seguida, listou ações adotadas por seu governo para reduzir os preços dos combustíveis e enfrentar os efeitos na economia da pandemia e a guerra na Ucrânia.

APOIO A LULA

O ex-presidente do Brasil e candidato à Presidência nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também tem recebido o apoio de artistas. A atriz Fernanda Montenegro, por exemplo, é uma das celebridades que manifestaram apoio ao petista. Inclusive, ela se tornou alvo de ataques de bolsonaristas na internet após alegar que apoia Lula, ação que vai contra a democracia.

Outra atriz que declarou voto em Lula, foi Bruna Marquezine. A artista, que conta com aproximadamente 43 milhões de seguidores no Instagram, apareceu recentemente fazendo um 'L' com a mão e se tornou um "trunfo" na campanha de Lula no primeiro turno. A influência de Marquezine pode ser utilizada na reta final na campanha do petista.

Xuxa Meneghel e Angélica Huck também manifestaram apoio ao político por meio das redes sociais. A "Rainha dos Baixinhos", por exemplo, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter após gravar um vídeo em que exibe sua mão, fazendo um L.



Já Angélica manifestou apoio a Lula ao responder uma matéria feita pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A apresentadora concedeu uma entrevista à colunista há algum tempo e, na época, a artista declarou que ainda não sabia em quem votaria.

"Esta declaração foi dada há mais de 1 mês", escreveu Angélica. "Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula".

Zeca Pagodinho declarou apoio a Lula. Em uma publicação feita no Instagram, em uma mensagem simples e com bom humor, o cantor faz o "L" e sorri para a câmera.

Há também artistas que não declararam abertamente, mas seus posicionamentos indicam "em qual time jogam". É o caso de Ivete Sangalo que, durante um show no Rock in Rio, mandou dois recados ao público. "Deus não acredita em violência, acredita no amor" e "não precisamos de armas, precisamos de amor". Deus e armas são bandeiras da campanha de Jair Bolsonaro.

